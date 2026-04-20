Kiadták a riasztást: 7,4-es erősségű földrengés rázta meg a távoli szigetországot, 3 méter magas szökőár fenyeget
MTI
Portfolio
Erős, 7,4-es magnitúdójú földrengés történt hétfőn a japán partoknál a szigetország északkeleti részén, a japán meteorológiai intézet (JMA) cunamiriadót rendelt el.

A hatóság 3 méter magas szökőárra figyelmeztetett Ivate prefektúrában és Hokkaido egyes részein.

A Japán Meteorológiai Ügynökség szerint a rengés epicentruma 10 km mélyen, a Csendes-óceánban volt.

Aomoriban a rengések miatt leállították a gőzmozdonyok közlekedését - jelentette a Kyodo hírügynökség.

Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének

mintegy 20 százalékát.

Címlapkép forrása: Portfolio

