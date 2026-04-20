  • Megjelenítés
Kiderült a nagy terv: láthatatlan szuperfegyvert épít a NATO egyik legerősebb hatalma, amellyel a semmiből mérhetnek pusztító csapást
Globál

Portfolio
Törökország megkezdte első, teljes egészében hazai fejlesztésű, levegőfüggetlen meghajtású (AIP) támadó tengeralattjárójának építését. Ez jelentős lépést jelent az ország önálló víz alatti hadviselési képességének megteremtése felé - írta meg az Army Recognition.

Az Atılay osztályú tengeralattjáró a MİLDEN program keretében készül. A jármű hosszú ideig képes lesz merülve tevékenykedni felszínre emelkedés nélkül. Ez a technológia lehetővé teszi a rejtett felderítést és a precíziós csapásmérést. Mindez jelentősen növeli az ország elrettentő erejét és túlélőképességét a vitatott tengeri térségekben.

A fejlesztés a német 214TN típuson alapuló, licenc alapján gyártott Reis osztályú tengeralattjárók építése során szerzett tapasztalatokra épül.

A Reis osztály gyártása alatt Törökország fokozatosan integrálta a hazai rendszereket. Az így megszerzett ipari tudás szolgált a MİLDEN program alapjául.

A folyamatot a török védelmi minisztérium és a Védelmi Ipari Elnökség felügyeli. A tervezésért és az építésért a Gölcük Haditengerészeti Hajógyár felel, a mérnöki támogatást pedig az STM biztosítja. A projektben több török védelmi vállalat is részt vesz. Az Aselsan szállítja a szenzorokat és az elektronikai rendszereket, a Roketsan a fegyverrendszerekért, a Havelsan pedig a harcvezetési rendszerért felel.

Még több Globál

Újra megszólalt Irán a béketárgyalásokról - Van még remény a tűzszünet meghosszabbítására?

Már az oroszok sem tudják elhallgatni az igazságot a csúcsfegyverről - Csúfosan leszerepelt a hadszíntéren

Kiderült, mivel készülnek a fegyveres konfliktusokra: félelmetes tempóban száguldó, ember nélküli eszközök lepik el a tengereket

A levegőfüggetlen meghajtás alkalmazása tökéletesen illeszkedik a haditengerészeti modernizáció globális trendjébe. Ebben a folyamatban az autonómia, az alacsony észlelhetőség és a tartós víz alatti jelenlét kulcsfontosságú tényezők a tengeri uralom biztosításához.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas csapást kapott Irán: kiderült, mitől függ a lebombázott fegyveripar feltámasztása

Merész húzás Németországtól, új löketet kaphat az európai fegyverkezés

A védelmi ipar fejlesztés alappillérei omladoznak, az újratervezés elkerülhetetlen

A világ egyik legerősebb országa berobbant fegyverexportőrök elitligájába: hivatalos a Mogami üzlet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Ursula von der Leyen kerek perec megmondta, miről tárgyal Magyar Péter kormányával
Itt a hidegzuhany: minden felborulhat a béketárgyalás körül, a rezsim váratlant húzott
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility