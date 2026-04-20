Kiderült a nagy terv: láthatatlan szuperfegyvert épít a NATO egyik legerősebb hatalma, amellyel a semmiből mérhetnek pusztító csapást

Az Atılay osztályú tengeralattjáró a MİLDEN program keretében készül. A jármű hosszú ideig képes lesz merülve tevékenykedni felszínre emelkedés nélkül. Ez a technológia lehetővé teszi a rejtett felderítést és a precíziós csapásmérést. Mindez jelentősen növeli az ország elrettentő erejét és túlélőképességét a vitatott tengeri térségekben.

A fejlesztés a német 214TN típuson alapuló, licenc alapján gyártott Reis osztályú tengeralattjárók építése során szerzett tapasztalatokra épül.

A Reis osztály gyártása alatt Törökország fokozatosan integrálta a hazai rendszereket. Az így megszerzett ipari tudás szolgált a MİLDEN program alapjául.

A folyamatot a török védelmi minisztérium és a Védelmi Ipari Elnökség felügyeli. A tervezésért és az építésért a Gölcük Haditengerészeti Hajógyár felel, a mérnöki támogatást pedig az STM biztosítja. A projektben több török védelmi vállalat is részt vesz. Az Aselsan szállítja a szenzorokat és az elektronikai rendszereket, a Roketsan a fegyverrendszerekért, a Havelsan pedig a harcvezetési rendszerért felel.

A levegőfüggetlen meghajtás alkalmazása tökéletesen illeszkedik a haditengerészeti modernizáció globális trendjébe. Ebben a folyamatban az autonómia, az alacsony észlelhetőség és a tartós víz alatti jelenlét kulcsfontosságú tényezők a tengeri uralom biztosításához.

