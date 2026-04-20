  • Megjelenítés
Kiderült, mivel készülnek a fegyveres konfliktusokra: félelmetes tempóban száguldó, ember nélküli eszközök lepik el a tengereket
Globál

Portfolio
A német Rheinmetall megkezdte a Kraken K3 típusú, személyzet nélküli felszíni jármű (USV) sorozatgyártását. Ezzel a lépéssel a vállalat jelentősen bővíti a tengeri autonóm képességek palettáját. A fegyverhordozásra is alkalmas platform felderítési, infrastruktúra-védelmi és csapásmérési feladatokat egyaránt el tud látni - számolt be az Army Recognition.

A vállalat 2026. április 20-án közzétett bejelentése szerint az induló gyártókapacitás évi 200 darab. Ezt a mennyiséget igény szerint akár 1000 egységre is növelhetik. A termelés felfuttatása mögött a világ több pontján tapasztalható, fokozódó kereslet áll. A nagy intenzitású konfliktusok ugyanis felgyorsították az igényt a kereskedelmi forgalomban is elérhető, különböző méretű, személyzet nélküli platformok iránt.

Ezek az eszközök képesek kiterjeszteni a haditengerészeti erők hatókörét, miközben csökkentik a személyi állományt érintő kockázatokat.

A Kraken K3 Scout 8,4 méter hosszú, és akár 102 km/h (55 csomó) sebességre is képes. Ez a teljesítmény a kategóriájában az egyik leggyorsabb taktikai USV-vé teszi. Moduláris felépítésének köszönhetően a konfiguráció mindig az adott feladathoz igazítható. A hajó felszerelhető felderítő és megfigyelő (ISR) rendszerekkel, elektronikai hadviselési eszközökkel, valamint csapásmérő fegyverzettel is.

A platform bevetési területei közé tartozik a tengeri helyzetkép biztosítása, a kritikus infrastruktúra védelme, valamint a hadműveleti környezetben történő fegyverhordozás. Az elosztott csapásmérési koncepció jegyében a Kraken K3 egységek hálózatba szervezhetők. Ezzel a módszerrel jelentősen növelhető a tengeri erők túlélőképessége és reagálási sebessége.

Még több Globál

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility