Kijöttek a számok, történelmi rekord dőlt meg: bődületes tempót diktál Kína

Vállalati Energiamenedzsment 2026 Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is! Információ és jelentkezés

A Globális Szélenergia Tanács (GWEC) jelentése szerint

a tavalyi rekordév mögött elsősorban Ázsia, azon belül is Kína állt.

Az ázsiai ország egymagában 120,5 GW új szélerőmű-kapacitást épített ki. India hozzájárulásával együtt a régió összesen 131 GW-tal növelte a globális összteljesítményt. Ez a világszintű telepítések 80 százalékát tette ki. Európa a második helyen végzett 19 GW-tal. Eközben az Egyesült Államokban – a kormányzat szélenergia-ellenes retorikája ellenére – közel 7 GW szárazföldi kapacitás létesült.

A növekedést döntően a szárazföldi szélenergia hajtotta. Az új telepítések ezen a téren 42 százalékkal, 155,3 GW-ra ugrottak. A tengeri szélenergia 18 százalékos bővüléssel 9 GW-ot ért el. Ezek az adatok megerősítik, hogy az ágazat dinamikáját továbbra is a szárazföldi projektek határozzák meg.

Az új telepítésekkel a globális szélerőmű-kapacitás megközelítette az 1,3 terawattot (TW). Ez az érték azonban továbbra is jelentősen elmarad a klímacélok teljesítéséhez szükséges ütemtől. A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) számításai szerint a megújuló kapacitások 2030-ig történő megháromszorozásához

évente 320 GW új szélerőművet kellene telepíteni, ami a jelenlegi éves ütemnek a dupláját jelenti.

A GWEC becslése szerint a mostani szakpolitikai környezetben 2030-ig összesen 969 GW új kapacitás épülhet ki világszerte. Ez éves átlagban 194 GW-os bővülést jelent. Ez az előrehaladás azonban nem elegendő a globális felmelegedés 1,5 °C-ra történő korlátozásához. A szervezet hangsúlyozza, hogy a cél eléréséhez a szélerőmű-kapacitások drasztikus, globális léptékű bővítésére lenne szükség a következő években.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images