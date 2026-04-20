Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Orosz oldalról elkezdtek jönni a hírek az éjjeli ukrán katonai műveletekről - Donyeck megszállt részén, Horlivka városában egy kisbuszt ért dróntalálat, a járművet vezető férfi megsérült. A jármű állítólag polgári tevékenységet végzett.

Dróntámadás érte Oroszország Tuapsze városát (Krasznodári terület), az ukrán UAV-k a település kikötőjét támadták, egy ember meghalt.

(TASZSZ nyomán)