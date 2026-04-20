LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Globál

Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Portfolio
Folyamatosan közelednek az oroszok Donyeck ukrán oldali központja felé: tűzharc volt Szlovjanszktól alig 10 kilométerre, Fedorivka Druha térségében, az oroszok valószínűleg kisebb csapatokban próbálnak átszivárogni a védelmen. Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy szerinte Oroszország újabb mozgósítási hullámra készül, ennek előjele az, hogy korlátozzák folyamatosan az internethasználatot az országban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.
Megosztás

Tuapsze, Horlivka támadás alatt

Orosz oldalról elkezdtek jönni a hírek az éjjeli ukrán katonai műveletekről - Donyeck megszállt részén, Horlivka városában egy kisbuszt ért dróntalálat, a járművet vezető férfi megsérült. A jármű állítólag polgári tevékenységet végzett.

Dróntámadás érte Oroszország Tuapsze városát (Krasznodári terület), az ukrán UAV-k a település kikötőjét támadták, egy ember meghalt.

(TASZSZ nyomán)

Megosztás

Bejelentette Zelenszkij: általános mozgósítás készül, több százezer embert küldenek a frontra az oroszok

Oroszország vezetése mozgósításra készül, ez a fő oka annak, hogy jelentősen korlátozták a közösségi oldalak működését az országban – mondta tegnap este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Címlapkép forrása: Elena Tita/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Így lenne alacsony nyugdíjad!

A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility