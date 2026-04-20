Leleplezték a nagy trükköt: nyugati alkatrészekből épül a legmodernebb orosz csúcsfegyver, az Szu-57-es vadászgép

Az Szu-57-es vadászgép gyártásában részt vevő orosz vállalatok

mintegy harmada sikeresen elkerülte a nyugati szankciókat, ezért továbbra is tudnak vásárolni európai alkatréseket.

Az ukrán hírszerzés feltérképezte azokat a cégeket, amelyek valamilyen formában kapcsolódnak a katonai repülőgép gyártásához. Összesen 103 vállalatot azonosítottak, köztük olyanokat, mint a szentpétervári Krasznij Oktyabrt, amely segédhajtóműveket gyárt a járműhöz. Emellett felsorolták az orosz Nemzeti Repülési Technológiai Intézetet, amely a pilótafülke üvegét tervezi, az Orosz Tudományos Akadémia Elméleti és Alkalmazott Elektrodinamikai Intézetét, amely a radarsugárzást elnyelő bevonatokat fejleszti, vagy az Szu-57-hez gumiabroncsokat gyártó YASHZ Aviát.

A jelentés kiemeli, hogy a gyakorlat lehetővé teszi, hogy a légierő számára szállítsák az ötödik generációs gépet, miközben több külföldi megrendelést is teljesíteni tudnak. Algéria már biztosan vásárol Szu-57-est, ezeket a bevételeket pedig Moszkva az ukrajnai háborúra tudja fordítani. Moszkva 2026 áprilisában azt jelentette be, hogy újabb exportszerződéseket kötöttek, de azt nem árulták el, pontosan mely országok érintettek. A feltételezések szerint Irán, Észak-Korea vagy India is lehet potenciális vásárló.

Az Szu-57-es jelenleg Oroszország legmodernebb vadászgépe, fejlesztését 2000-ben kezdték el, az első próbarepülést 2010-ben hajtották végre. Újabb 10 év kellett, mire a légierőnél szolgálatba állt a jármű. Moszkva ezeket óvatosan használja a háborúban, a hírek szerint csak a frontvonaltól távol vetik be őket. Kijev

kiemelt figyelmet fordít a megsemmisítésükre még a légibázison, 2024-ben sikerült is egy drónnal sérülést okozni két Szu-57-esnek.

