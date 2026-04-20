Már az oroszok sem tudják elhallgatni az igazságot a csúcsfegyverről - Csúfosan leszerepelt a hadszíntéren

A TASZSZ orosz állami hírügynökség április 19-i jelentése szerint Moszkva a Tor légvédelmi rendszerek fejlesztését tervezi. Ennek fő mozgatórugóját a 2026-os közel-keleti háborúban szerzett harctéri tapasztalatok jelentik. A korszerűsítés elsősorban a nyugati gyártmányú csapásmérő fegyverek elleni elfogási képesség javítására irányul majd, mivel

ebből a szempontból rosszul teljesítettek Iránban.

Orosz források szerint a Tor rendszer célpontok széles skáláját képes megsemmisíteni. Ezek közé tartoznak a kisméretű drónok, irányított rakéták is, beleértve a GMLRS lőszereket is.

Az orosz-ukrán háború kezdete óta az orosz Tor rendszerek jelentős veszteségeket szenvedtek: hozzávetőleg 80 egység semmisült vagy rongálódott meg. A veszteségek többsége a Tor-M2-es változatot érinti, amely legalább 46 bizonyitott esetben semmisült meg, vagy rongálódott meg.

Figyelemre méltó, hogy az ukrán erők három sarkvidéki változatú Tor-M2DT rendszert is kilőttek, amelyeket Vityaz lánctalpas hordozójárművekre szereltek. Ezek kifejezetten szélsőséges terepviszonyokra tervezett, speciális platformok. Alapvetően az ukrán bevetésük arra utalhat, hogy hiány mutatkozik a szabványos rendszerekből, vagy a rendelkezésre álló eszközöket kénytelenek megosztani a különböző frontszakaszok között.

