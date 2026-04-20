Máris tárgyalásokat kezdeményezne Volodimir Zelenszkij Magyar Péterrel - Kijelölte a legfontosabb témát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az Oscsadbank jogtalanul elvont pénzeszközeinek visszaszerzéséről kíván tárgyalni a magyar parlamenti választásokat megnyerő Tisza Párt vezetőjével, Magyar Péterrel - írták meg ukrán lapok.

Zelenszkij egy vasárnap este adott interjúban hangsúlyozta, hogy a zárolt forrásokat mindenképpen szeretnék visszakapni.

Elvettek tőlünk bizonyos összegeket... Már Magyarral fogunk tárgyalni. Úgy gondolom, vissza kell adniuk. Ezt a pénzt egyszerűen Orbán lopta el

- mondta az ukrán államfő.

Zelenszkij a Tisza Párt magyarországi választási győzelmét kedvező lehetőségnek nevezte mind Ukrajna, mind Magyarország, mind pedig az európai uniós tagállamok számára.

Az Oscsadbank-ügy régóta húzódó vita Kijev és Budapest között. Az ukrán állami tulajdonú bank Magyarországon áthaladó vagyonát lefoglalták az országban, amelyet Ukrajna jogellenes lépésnek minősített. A magyar álláspont szerint pénzmosás gyanúja merült fel a hetente, menetrendszerűen Ausztriából Ukrajnába közlekedő pénzszállítók kapcsán.

