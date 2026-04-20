Megérkezett a felvétel: a nyílt vízen robbantott fel egy hajót az Egyesült Államok, de mélyen hallgatnak a részletekről

Az Egyesült Államok latin-amerikai és karibi katonai műveleteiért felelős SOUTHCOM az X közösségi platformon egy videót is közzétett a légitámadásról, amelyen egy nyílt vízen haladó kis hajó felrobbanása látható.
A parancsnokság szerint a hajó a Karib-tenger térségének "ismert drogcsempész-útvonalain" haladt, és kábítószerkereskedelemre használták.
On April 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/yMtPhXBdNn https://twitter.com/hashtag/SOUTHCOM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— U.S. Southern Command (@Southcom) April 20, 2026
A Trump-kormány által szeptemberben indított hadművelet - amelynek keretében a latin-amerikai vizeken haladó állítólagos kábítószercsempész hajókat robbantanak fel - eddig legkevesebb 181 ember életét követelte. Bár a csapásokról az Egyesült Államok fegyveres erői a közösségi médiában rendszeresen tesznek közzé videofelvételeket, nem árulnak el részleteket arról, hogy a csempészettel gyanúsított hajók milyen típusúak és mennyi kábítószert szállítottak, és az áldozatok kilétéről sem tesznek említést.
A hadsereg szeptember óta több műveletet hajtott végre a térségben, december végén pedig csapást mért Venezuela egyik kikötőjére is, amelyen át Washington szerint kábítószert szállítottak. Jogi szakértők és demokrata párti képviselők vitatják a csapások törvényességét, Washington szerint azonban a műveletek szükségesek annak érdekében, hogy megakadályozzák az Egyesült Államokba irányuló kábítószercsempészetet.
A támadásokat az ENSZ is bírálta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
