Megérkezett a jelzés: újabb pusztító gépeket kapott Oroszország, de a folyamatos sietségnek hatalmas ára lehet

A Szu–35Sz az orosz légierő egyik kulcsfontosságú eszköze.

A gép egyaránt alkalkmas a légi fölény kivívására és a földi célpontok elleni nagy hatótávolságú csapásmérésre.

A repülőgép többcélúsága stratégiai szempontból is különösen fontos. Egyetlen bevetési cikluson belül képes védelmi és támadó légiharc megvívására, kísérő feladatok ellátására, valamint precíziós csapásmérésre.

Az átadás időzítése sem mellékes. A folyamatos bevetések és a harci veszteségek pótlása miatt az utánpótlás ütemének fenntartása létfontosságú, ugyanakkor ki szükséges emelni, hogy a háború kirobbanása óta látványosan megugrott a bevetésen kívüli balesetek száma a géptípusnál: ez következhet gyengébb gyártási minőségből is, de abból is, hogy már korábban is voltak gondok a gépekkel, amelyek a jelentősen gyakoribb bevetések miatt "láthatóbbá" váltak.

