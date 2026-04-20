Megérkeztek a felvételek: zseniális húzással teszik újra pusztítóvá a régebbi vadászgépeket

A Zone 5 Technologies által fejlesztett fegyver légi integrációját és szabályozott leválasztását hivatalos felvételek is megerősítik. A 2026. április 13-án közzétett közlemény szerint a márciusi tesztsorozat több fázisból állt. Ezek közé tartoztak az illeszkedési és működési ellenőrzések, a fegyverzetbetöltési eljárások validálása, valamint a repülési kompatibilitási vizsgálatok. A program csak ezek után jutott el a függesztett hordozásig és a leválási próbákig.

A kísérleti repülések szempontjából ez jelentős előrelépést jelent. A fegyver ugyanis túllépett a korai fejlesztési fázison és a statikus bemutatókon. Ezzel belépett a légi integráció, a biztonságos leválasztás, valamint a kezdeti repülési tartomány kiterjesztésének jóval összetettebb szakaszába.

A teszt illeszkedik abba a szélesebb törekvésbe, amely a régebbi generációs vadászgépek harci relevanciáját kívánja meghosszabbítani megfizethető, távolról indítható fegyverekkel.

A koncepció lényege, hogy skálázható csapásmérő képességekkel növeljék a nyomást az erősen védett légterekben is, anélkül, hogy ehhez kizárólag a legújabb generációs platformokra kellene támaszkodni.

