Megérkeztek a felvételek: zseniális húzással teszik újra pusztítóvá a régebbi vadászgépeket
Az amerikai légierő repülési tesztet hajtott végre az AGM-188A "Rusty Dagger" manőverező robotrepülőgéppel egy F-16-os vadászgépről. Ez fontos mérföldkő az olcsó, nagy hatótávolságú csapásmérő fegyver hadrendbe állítása felé - írta meg az Army Recognition.

A Zone 5 Technologies által fejlesztett fegyver légi integrációját és szabályozott leválasztását hivatalos felvételek is megerősítik. A 2026. április 13-án közzétett közlemény szerint a márciusi tesztsorozat több fázisból állt. Ezek közé tartoztak az illeszkedési és működési ellenőrzések, a fegyverzetbetöltési eljárások validálása, valamint a repülési kompatibilitási vizsgálatok. A program csak ezek után jutott el a függesztett hordozásig és a leválási próbákig.

A kísérleti repülések szempontjából ez jelentős előrelépést jelent. A fegyver ugyanis túllépett a korai fejlesztési fázison és a statikus bemutatókon. Ezzel belépett a légi integráció, a biztonságos leválasztás, valamint a kezdeti repülési tartomány kiterjesztésének jóval összetettebb szakaszába.

A teszt illeszkedik abba a szélesebb törekvésbe, amely a régebbi generációs vadászgépek harci relevanciáját kívánja meghosszabbítani megfizethető, távolról indítható fegyverekkel.

A koncepció lényege, hogy skálázható csapásmérő képességekkel növeljék a nyomást az erősen védett légterekben is, anélkül, hogy ehhez kizárólag a legújabb generációs platformokra kellene támaszkodni.

