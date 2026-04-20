Meghökkentő céldátumot tűzött ki Zelenszkij: visszább akar venni az amerikai függőségből a kulcsfontosságú területen
Ukrajna egy éven belül saját, ballisztikus rakéták elhárítására alkalmas légvédelmi rendszert kíván kifejleszteni az európai partnereivel közösen. A cél az, hogy csökkentsék az amerikai Patriot rendszertől való függőséget - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Kyiv Independent tudósítása alapján. A lap szerint az elképzelés nem új keletű, de ilyen ambiciózus határidő most lett először kiszabva.

Saját ballisztikus rakétavédelmi rendszert kell kiépítenünk egy éven belül

- mondta Zelenszkij az ukrán televízióban.

mint hozzátette, a fejlesztésről már több európai országgal is tárgyalnak.

Az ukrán elnök reálisnak nevezte a célkitűzést, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a legfőbb akadályt a kulcsfontosságú alkatrészek beszerzése jelenti.

Az egyik lehetőség a francia-olasz gyártású SAMP/T légvédelmi rendszer közös továbbfejlesztése, amely már jelenleg is hadrendben áll Ukrajnában. Zelenszkij márciusban bejelentette, hogy a Franciaország által szállított új SAMP/T rendszert még idén tesztelni fogják ballisztikus rakéták ellen is.

Emellett az ukrán Fire Point védelmi vállalat április elején közölte, hogy 2027 végére egy költséghatékony alternatívát kívánnak legyártani a Patriot rendszer helyett.

A sürgető határidő hátterében az áll, hogy jelenleg a Patriot az egyetlen olyan légvédelmi rendszer Ukrajnában, amely képes elfogni az orosz ballisztikus rakétákat, köztük az Iszkander-M és a Kinzsal típusokat. A rendszer szállítását még a Biden-kormányzat idején, 2023 tavaszán hagyták először jóvá.

2026 tavaszára azonban kritikussá vált a helyzet, az iráni háború miatt ugyanis világszerte megugrott a kereslet a Patriot elfogórakéták iránt.

Kijev elfogórakéta-tartalékai minimálisra apadtak, és amiatt aggódnak, hogy a számukra elkülönített készleteket átirányíthatják.

Az április 16-i kiterjedt orosz rakétatámadást követően Zelenszkij arra utasította a légierő parancsnokát, hogy vegye fel a kapcsolatot azokkal a partnerekkel, akik további elfogórakétákat ígértek.

Sok olyan politikai vállalás van a partnerek részéről, amelyet már bejelentettek, de még nem teljesítettek

- közölte az ukrán elnök, egyúttal hangsúlyozva, hogy minden segítségnyújtási ígéretet időben végre kell hajtani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

