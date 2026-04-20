Megszólalt a leköszönő miniszterelnök: alig várják, hogy ellenzékben dolgozhassanak

Ellenzékbe készül Szlovéniában a legnagyobb kormányzó párt, a Szabadság Mozgalom – jelentette be Robert Golob leköszönő miniszterelnök hétfőn Ljubljanában, miután kormányalakítási konzultáción vett részt Nataša Pirc Musar államfővel, aki a parlamentbe jutott pártok vezetőivel egyeztet.

Golob a találkozót követően újságíróknak azt mondta: pártja

alig várja, hogy ellenzékben dolgozhasson.

A lehetséges jobbközép kormánykoalíciót „csalók koalíciójának” nevezte, és úgy vélekedett, társulásuk rövid életű lesz.

Az államfő a parlamenti pártok vezetőivel egyeztetett, hogy felmérje, ki rendelkezik elegendő támogatással a kormányalakításhoz a parlamenti választások után. A 90 fős nemzetgyűlésben legalább 46 képviselő támogatása szükséges a miniszterelnök megválasztásához.

A politikai erőviszonyok jelenleg az ellenzéki Szlovén Demokrata Párt (SDS) vezetője, Janez Janša javára látszanak alakulni. Több jobboldali párt április 10-én támogatta Zoran Stevanović, a Resni.ca párt vezetőjének házelnökké választását, ami egy lehetséges parlamenti többséget jelez.

Golob közölte: a választáson relatív győzelmet arató Szabadság Mozgalom ellenzékben is a törvényesség és a jogállamiság elveit kívánja képviselni. A politikus – aki képviselői mandátumot szerzett – jelezte, hogy a parlamentben folytatja munkáját.

Hozzátette: pártja a koalíciós tárgyalások során igyekezett együttműködést keresni más politikai erőkkel, de állítása szerint a másik oldalról nem mutatkozott készség a tárgyalásokra.

Janša az államfővel folytatott egyeztetés után ugyanakkor elhárította azokat a találgatásokat, miszerint már megszerezte a miniszterelnök-jelöltséghez szükséges 46 parlamenti aláírást.

Mi nem foglalkozunk szavazatszámlálással

– mondta, hozzátéve: az SDS egyaránt felkészült arra, hogy koalíciót alakítson, ellenzékben maradjon, vagy akár előrehozott választások elé nézzen.

„Számunkra mindhárom lehetőség jó, de az már más kérdés, hogy ezek közül melyik szolgálja Szlovénia érdekét” – húzta alá.

Janez Janša, aki Orbán Viktor szoros szövetségesének számít, háromszor volt eddig Szlovénia miniszterelnöke: 2004 és 2008, 2012 és 2013, valamint 2020 és 2022 között.

A március 22-i parlamenti választáson a legtöbb mandátumot a balközép Szabadság Mozgalom szerezte meg 29 hellyel. Az SDS 28 mandátumot kapott, az NSi, a Szlovén Néppárt (SLS) és a Focus pártok szövetsége kilenc mandátumot szerzett. A Szociáldemokraták (SD) és az Anze Logar vezette Demokraták egyaránt hat-hat mandátumot kaptak, míg a Baloldal és a Vesna közös listája, valamint a rendszerkritikus Resni.ca mozgalom öt-öt képviselői helyet szerzett. Egy-egy garantált mandátuma van a magyar és az olasz nemzeti közösségnek is. Rájuk csak a nemzetiségek szavazhattak.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Antonio Bat