Megszólalt Zelenszkij Orbán Viktor választási vereségéről: beszélt a plakátkampányról - Szerinte a magyarok ítéletet mondtak

Zelenszkij a választások eredményét „Orbán stratégiai vereségének” nevezte, ami szerinte azt bizonyítja, hogy „nem lehet mindig gyűlölettel nyerni.” Az ukrán vezető azt mondta: ő, személyesen mindent megtett azért, hogy Kijev és Budapest jó viszonyban legyen.

A kijevi elnök beszélt a plakátkampányról is, melyen többek közt az ő arca, személye is látható volt a választások előtti hetek során.

A velem szembeni gyűlölet az ukránokkal szembeni gyűlölet kivetülése. Az ukránokkal szembeni gyűlöletre építette a kampányát. A magyarok, a magyar emberek megmutatták, hogy ezzel nem értenek egyet”

– mondta Zelenszkij elnök, a Fidesz-KDNP kampányát kritizálva.

Arra is kitért, hogy szerinte az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter „kinyitotta a lehetőségek kapuját” arra, hogy Ukrajna, Magyarország és az egész Európai Unió kölcsönös kapcsolata javuljon.

