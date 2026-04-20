Megszólalt Zelenszkij Orbán Viktor választási vereségéről: beszélt a plakátkampányról - Szerinte a magyarok ítéletet mondtak
Ma ismét beszélt a magyar választásokról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök: kitért a plakátkampányra és az Ukrajna-ellenes retorika következményeire is – írja az Ukrinform.

Zelenszkij a választások eredményét „Orbán stratégiai vereségének” nevezte, ami szerinte azt bizonyítja, hogy „nem lehet mindig gyűlölettel nyerni.” Az ukrán vezető azt mondta: ő, személyesen mindent megtett azért, hogy Kijev és Budapest jó viszonyban legyen.

A kijevi elnök beszélt a plakátkampányról is, melyen többek közt az ő arca, személye is látható volt a választások előtti hetek során.

A velem szembeni gyűlölet az ukránokkal szembeni gyűlölet kivetülése. Az ukránokkal szembeni gyűlöletre építette a kampányát. A magyarok, a magyar emberek megmutatták, hogy ezzel nem értenek egyet”

– mondta Zelenszkij elnök, a Fidesz-KDNP kampányát kritizálva.

Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Atomfegyverek bevetésével fenyegetőzött Oroszország szoros szövetségese - Megnevezte az európai célpontokat

Az egyik legsikeresebb taktikáját vette elő Oroszország, csúnya mészárlás lett a vége

Arra is kitért, hogy szerinte az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter „kinyitotta a lehetőségek kapuját” arra, hogy Ukrajna, Magyarország és az egész Európai Unió kölcsönös kapcsolata javuljon.

Kapcsolódó cikkünk

Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Bejelentette Zelenszkij: általános mozgósítás készül, több százezer embert küldenek a frontra az oroszok
Elpattant a húr az Egyesült Államokban: minden hidat és erőművet megsemmisítő csapás jöhet Iránban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility