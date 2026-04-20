Megszólalt Zelenszkij Orbán Viktor választási vereségéről: beszélt a plakátkampányról - Szerinte a magyarok ítéletet mondtak

Zelenszkij a választások eredményét „Orbán stratégiai vereségének” nevezte, ami szerinte azt bizonyítja, hogy „nem lehet mindig gyűlölettel nyerni.” Az ukrán vezető azt mondta: ő, személyesen mindent megtett azért, hogy Kijev és Budapest jó viszonyban legyen.
A kijevi elnök beszélt a plakátkampányról is, melyen többek közt az ő arca, személye is látható volt a választások előtti hetek során.
A velem szembeni gyűlölet az ukránokkal szembeni gyűlölet kivetülése. Az ukránokkal szembeni gyűlöletre építette a kampányát. A magyarok, a magyar emberek megmutatták, hogy ezzel nem értenek egyet”
– mondta Zelenszkij elnök, a Fidesz-KDNP kampányát kritizálva.
Arra is kitért, hogy szerinte az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter „kinyitotta a lehetőségek kapuját” arra, hogy Ukrajna, Magyarország és az egész Európai Unió kölcsönös kapcsolata javuljon.
Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images
