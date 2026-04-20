Megszólaltak Európa legerősebb vezetői Magyar Péter győzelméről: előrelépés jöhet az Ukrajnának szánt hitelben

Előrelépést vár az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel ügyében az új magyar kormánytól a francia elnök. Emmanuel Macron hétfőn az észak-lengyelországi Gdanskban azt is kijelentette, hogy az új kormány megalakulása nemcsak Magyarországon, hanem Európában is új korszakot jelent.

Emmanuel Macron a Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón egy újságírói kérdésre beszélt a nemsokára hivatalba lépő magyar kormányról. Azt mondta:

optimisták lehetünk "azokat az előrelépéseket illetően, amelyeket majd sikerül elérni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében".

Ehhez hozzátette: mindez nagyon pozitív Ukrajnának, valamint "számunkra és hitelességünknek is".

Az új kormány megalakulása nemcsak Magyarországon, hanem Európában is új korszakot jelent

- közölte Macron.

Donald Tusk arról beszélt, hogy nagyon támogatták Magyar Pétert a magyarországi demokrácia visszaállításáért "folytatott harcban". A lengyel politikus nagyon pozitív jelnek nevezte, hogy Magyarországon

egy európai ember, a közös geopolitikai érdekek tudatában lévő demokrata

fog kormányozni.

Magyar Péter "máris kérte", hogy Lengyelország továbbra is segítsen a magyaroknak "teljességgel visszatérni a európai hétköznapokhoz" - mondta.

Ami a nemzetközi és Oroszország iránti politikát illeti, Magyarral együttműködnek majd annak érdekében is, hogy "egész térségünk integrálódjon Európa többi részével" - fogalmazott a lengyel kormányfő.

Atomenergetikai partnerség született

Macron a lengyel-francia barátság napja alkalmából érkezett az észak-lengyelországi városba, küldöttségének több francia miniszter is tagja. Lengyelország és Franciaország tavaly májusban írta alá "a megerősített együttműködésről és barátságról" szóló szerződést.

A Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón Macron bejelentette:

a két ország partnerségre lép az atomenergia területén,

és országa közös megoldásokat fog javasolni a tudományos, biztonsági és ipari együttműködésre.

A lengyel kormányfő kijelentette: Lengyelország és Franciaország elszánt abban, hogy a transzatlanti kapcsolatokat "lehetőleg jó szinten tartsák", azonban "tisztában vannak azzal, hogy a világ megváltozott".

Európának "a lehető legnagyobb egységre van szüksége ezekben a nehéz időkben" - folytatta a lengyel kormányfő, kiemelve az európai együttműködést az Ukrajnának nyújtott segítség, a védelem, a kiberbiztonság és a mesterségesintelligencia-fejlesztés ügyében.

Franciaországot Tusk "lehetséges komoly partnernek" nevezte egy második, jelenleg fontolgatott lengyelországi atomerőmű építésében.

Az elsőt, az amerikai Westinghouse AP1000 technológiájú erőművét a tervek szerint idén kezdik építeni.

A lengyel-francia nukleáris együttműködésre vonatkozó kérdésre Donald Tusk megerősítette: Lengyelország azon országok közé tartozik, amelyek "érdeklőnek a téma iránt", és a megbeszélések folyamatban vannak.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Andrzej Jackowski