Megszólaltak Európa legerősebb vezetői Magyar Péter győzelméről: előrelépés jöhet az Ukrajnának szánt hitelben

Emmanuel Macron a Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón egy újságírói kérdésre beszélt a nemsokára hivatalba lépő magyar kormányról. Azt mondta:
optimisták lehetünk "azokat az előrelépéseket illetően, amelyeket majd sikerül elérni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében".
Ehhez hozzátette: mindez nagyon pozitív Ukrajnának, valamint "számunkra és hitelességünknek is".
Az új kormány megalakulása nemcsak Magyarországon, hanem Európában is új korszakot jelent
- közölte Macron.
Donald Tusk arról beszélt, hogy nagyon támogatták Magyar Pétert a magyarországi demokrácia visszaállításáért "folytatott harcban". A lengyel politikus nagyon pozitív jelnek nevezte, hogy Magyarországon
egy európai ember, a közös geopolitikai érdekek tudatában lévő demokrata
fog kormányozni.
Magyar Péter "máris kérte", hogy Lengyelország továbbra is segítsen a magyaroknak "teljességgel visszatérni a európai hétköznapokhoz" - mondta.
Ami a nemzetközi és Oroszország iránti politikát illeti, Magyarral együttműködnek majd annak érdekében is, hogy "egész térségünk integrálódjon Európa többi részével" - fogalmazott a lengyel kormányfő.
Atomenergetikai partnerség született
Macron a lengyel-francia barátság napja alkalmából érkezett az észak-lengyelországi városba, küldöttségének több francia miniszter is tagja. Lengyelország és Franciaország tavaly májusban írta alá "a megerősített együttműködésről és barátságról" szóló szerződést.
A Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón Macron bejelentette:
a két ország partnerségre lép az atomenergia területén,
és országa közös megoldásokat fog javasolni a tudományos, biztonsági és ipari együttműködésre.
A lengyel kormányfő kijelentette: Lengyelország és Franciaország elszánt abban, hogy a transzatlanti kapcsolatokat "lehetőleg jó szinten tartsák", azonban "tisztában vannak azzal, hogy a világ megváltozott".
Európának "a lehető legnagyobb egységre van szüksége ezekben a nehéz időkben" - folytatta a lengyel kormányfő, kiemelve az európai együttműködést az Ukrajnának nyújtott segítség, a védelem, a kiberbiztonság és a mesterségesintelligencia-fejlesztés ügyében.
Franciaországot Tusk "lehetséges komoly partnernek" nevezte egy második, jelenleg fontolgatott lengyelországi atomerőmű építésében.
Az elsőt, az amerikai Westinghouse AP1000 technológiájú erőművét a tervek szerint idén kezdik építeni.
A lengyel-francia nukleáris együttműködésre vonatkozó kérdésre Donald Tusk megerősítette: Lengyelország azon országok közé tartozik, amelyek "érdeklőnek a téma iránt", és a megbeszélések folyamatban vannak.
