Megtámadták az oroszok az ukrán vezetés kulcsfiguráját: csodával határos módon élte túl a célzott csapást

Felrobbantották az orosz erők Szerhij „Flash” Beszkresztnyov ukrán védelmi minisztériumi tanácsadó otthonát. A támadásban a férfi megsérült, kórházba került.

Az orosz haderő egy továbbfejlesztett, sugárhajtóművel felszerelt Sahed drónnal találta el a minisztériumi tanácsadó otthonát, erről a Beszkresztnyov Facebook-oldalán számolt be.

Állítása szerint készült a támadásra, ezért nem halt meg, csak megsérült, otthona viszont teljesen összeomlott.

Többé nincs házam. Megsérültem, de a legfontosabb az, hogy csodával határosan élek még”

– írja Beszkresztnyov.

Egy fényképet is posztolt magáról, ahogy kórházi ágyon fekszik.

Szerhij „Flash” Beszkresztnyov az ukrán védelmi minisztérium egyik ikonikus alakja, rendszeresen nyilatkozik a médiának és posztol privát Telegram-csatornáján a frontvonal eseményeiről.

