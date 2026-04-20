  • Megjelenítés
Megtámadták az oroszok az ukrán vezetés kulcsfiguráját: csodával határos módon élte túl a célzott csapást
Globál

Portfolio
Felrobbantották az orosz erők Szerhij „Flash” Beszkresztnyov ukrán védelmi minisztériumi tanácsadó otthonát. A támadásban a férfi megsérült, kórházba került.

Az orosz haderő egy továbbfejlesztett, sugárhajtóművel felszerelt Sahed drónnal találta el a minisztériumi tanácsadó otthonát, erről a Beszkresztnyov Facebook-oldalán számolt be.

Állítása szerint készült a támadásra, ezért nem halt meg, csak megsérült, otthona viszont teljesen összeomlott.

Többé nincs házam. Megsérültem, de a legfontosabb az, hogy csodával határosan élek még”

– írja Beszkresztnyov.

Még több Globál

Feszült térségben bukkant fel az izraeli gyártmányú ATMOS fegyverrendszerek: mélységi csapásokra is képes lesz a szigetország hadserege

Megérkeztek a felvételek: zseniális húzással teszik újra pusztítóvá a régebbi vadászgépeket

Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Egy fényképet is posztolt magáról, ahogy kórházi ágyon fekszik.

Szerhij „Flash” Beszkresztnyov az ukrán védelmi minisztérium egyik ikonikus alakja, rendszeresen nyilatkozik a médiának és posztol privát Telegram-csatornáján a frontvonal eseményeiről.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Maksym Kishka/Anadolu via Getty Images / A címlapkép illusztráció.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bejelentette Zelenszkij: általános mozgósítás készül, több százezer embert küldenek a frontra az oroszok
Trump bejelentette: tüzet nyitottak az amerikaiak egy repülőgép-hordozó méretű hajóra, azonnal kilőtt az olaj ára
Elpattant a húr az Egyesült Államokban: minden hidat és erőművet megsemmisítő csapás jöhet Iránban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility