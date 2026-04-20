Patthelyzet a kormányalakításban: úgy tűnik, nem lesz megint miniszterelnök a választáson győztes politikusból
MTI
Szlovéniában egyelőre egyik miniszterelnök-jelölt mögött sincs meg a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többség, ezért Natasa Pirc Musar köztársasági elnök hétfői bejelentése szerint folytatja a konzultációkat a pártokkal.

Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint

a megbeszéléseken egyik párt sem tudott felmutatni 46 támogatói aláírást a 90 fős nemzetgyűlésben.

Janez Jansa, a legnagyobb parlamenti támogatottsággal rendelkező, jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) vezetője a találkozó után kijelentette: pártja egyelőre nem akar kormányt alakítani, de készen áll a koalíciókötésre, az ellenzéki szerepre vagy akár az előrehozott választásokra is.

Robert Golob leköszönő kormányfő (címlapképünkön), a balközép Szabadság Mozgalom vezetője, valamint a Szociáldemokraták (SD) és a Baloldal vezetői úgy nyilatkoztak, hogy

ellenzéki politizálásra készülnek.

Ezzel szemben az Új Szlovénia (NSi), a Néppárt (SLS) és a Focus szövetsége jelezte: támogatnak minden olyan jobbközép jelöltet, aki képes kormánytöbbséget gyűjteni maga mögé.

Az alkotmány értelmében az államfőnek május 10-ig van lehetősége miniszterelnököt javasolni a parlamentnek. Ha az első parlamenti szavazáson senki nem szerzi meg az abszolút többséget, akkor további két körben lehet megkísérelni a kormányfőválasztást.

Amennyiben a harmadik forduló is eredménytelen, akkor az elnök feloszlatja a parlamentet és új választást ír ki.

A március 22-i választáson

  • a Szabadság Mozgalom 29,
  • az SDS 28,
  • az NSi-SLS-Focus szövetség 9 mandátumot szerzett.
  • Az SD és a Demokraták 6-6,
  • a Baloldal és a Vesna közös listája, valamint a rendszerkritikus Resni.ca 5-5 helyet kapott a törvényhozásban,
  • a magyar és az olasz kisebbség pedig egy-egy garantált mandátummal rendelkezik.
