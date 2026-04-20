Patthelyzet a szlovén kormányalakításban: úgy tűnik, nem lesz megint miniszterelnök a választáson győztes politikusból

Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint
a megbeszéléseken egyik párt sem tudott felmutatni 46 támogatói aláírást a 90 fős nemzetgyűlésben.
Janez Jansa, a legnagyobb parlamenti támogatottsággal rendelkező, jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) vezetője a találkozó után kijelentette: pártja egyelőre nem akar kormányt alakítani, de készen áll a koalíciókötésre, az ellenzéki szerepre vagy akár az előrehozott választásokra is.
Robert Golob leköszönő kormányfő (címlapképünkön), a balközép Szabadság Mozgalom vezetője, valamint a Szociáldemokraták (SD) és a Baloldal vezetői úgy nyilatkoztak, hogy
ellenzéki politizálásra készülnek.
Ezzel szemben az Új Szlovénia (NSi), a Néppárt (SLS) és a Focus szövetsége jelezte: támogatnak minden olyan jobbközép jelöltet, aki képes kormánytöbbséget gyűjteni maga mögé.
Az alkotmány értelmében az államfőnek május 10-ig van lehetősége miniszterelnököt javasolni a parlamentnek. Ha az első parlamenti szavazáson senki nem szerzi meg az abszolút többséget, akkor további két körben lehet megkísérelni a kormányfőválasztást.
Amennyiben a harmadik forduló is eredménytelen, akkor az elnök feloszlatja a parlamentet és új választást ír ki.
A március 22-i választáson
- a Szabadság Mozgalom 29,
- az SDS 28,
- az NSi-SLS-Focus szövetség 9 mandátumot szerzett.
- Az SD és a Demokraták 6-6,
- a Baloldal és a Vesna közös listája, valamint a rendszerkritikus Resni.ca 5-5 helyet kapott a törvényhozásban,
- a magyar és az olasz kisebbség pedig egy-egy garantált mandátummal rendelkezik.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Darko Bandic
