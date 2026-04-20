Sejtelmesen utalt Magyarországra a brüsszeli vezető: fordulatot hozhat Magyar Péter az uniós politikában

Kaja Kallas a palesztin területek támogatásáról szóló nemzetközi koordinációs találkozót megelőző sajtótájékoztatóján rámutatott: a jelenlegi döntéshozatali mechanizmus mellett
az az egy tagállam, amely nem támogatja a szankciókat, "felülkerekedett", és meg tudta akadályozni azok elfogadását.
Azt is jelezte ugyanakkor, hogy az érintett országban most új kormány alakul. Hozzátette: nem kíván az új kabinet nevében nyilatkozni, de szerinte lehetőség nyílhat a korábbi álláspont felülvizsgálatára. Bár egyértelműen nem mondta ki, Kallas valószínűleg Magyarországra célzott.
Érdemes megvizsgálni ezeket a politikákat, és megnézni, hogy lesz-e új megközelítés
- fogalmazott.
A Politico tegnap arról írt:
Orbán Viktor választási veresége az egyik legmegbízhatóbb szövetségesétől fosztotta meg Izraelt az Európai Unión belül,
aki több ízben a vétójogával élve védte meg Benjamin Netanjahu kormányát a nemzetközi nyomásgyakorlástól. Orbán februárban blokkolta a ciszjordániai telepesek szankcionálásáról szóló javaslatot, amelyet a 27 uniós tagállam közül 26 támogatott. A lap által megkérdezett EU-s tisztviselők szerint Magyar Péter kormányfői kinevezése után a szankciók valószínűleg zöld utat kaphatnak.
A leendő magyar kormányfő mai sajtótájékoztatóján elmondta, még meg tudják állítani Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), és feltett szándékuk, hogy Magyarország tagja maradjon az intézménynek.
Ha egy ország tagja az ICC-nek, és olyan ember érkezik a területére, akit a bíróság köröz, azt őrizetbe veszik
- mondta Magyar azzal kapcsolatban, hogy az izraeli miniszterelnököt is meghívta Budapestre, hogy vegyen részt az 1956-os magyar forradalom 70. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen.
Brüsszelben a palesztin miniszterelnök
Kallas szerint be kell látni, hogy az izraeli-palesztin probléma kétállami megoldásának ügyében alig történt előrelépés, ugyanakkor ez továbbra is a legéletképesebb út a háborúmentes Közel-Kelet felé. Mint mondta, ahhoz, hogy a kétállami megoldásnak esélye legyen, mindkét félnek teljesítenie kell a kötelezettségeit.
Izraelnek le kell állítania a telepesek terjeszkedését, az általuk elkövetett bűncselekményeket meg kell torolni. Izraelnek ki kell fizetnie a visszatartott adóbevételeket. Ez a pénz a palesztin népé
- hívta fel a figyelmet. Azt is hangsúlyozta, hogy a Palesztin Hatóságnak folytatnia kell a reformokat.
Kallas kiemelte, hogy bár az Iránnal és Libanonnal kötött fegyvernyugvási megállapodások reményt adnak, azok "lejárati idővel" rendelkeznek, ezért a diplomáciának sürgősen eredményeket kell felmutatnia a háború kiújulásának elkerülése érdekében.
A főképviselő aggodalmát fejezte ki a Hormuzi-szoros helyzete miatt, leszögezve: bármilyen, az áthaladásért követelt fizetési rendszer veszélyes precedenst teremtene a globális tengeri útvonalak számára. Kiemelte továbbá, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások során a nukleáris kérdés mellett foglalkozni kell a rakétaprogrammal és a térségbeli proxi-szervezetek tevékenységével is.
A főképviselő határozottan visszautasította, hogy az Európai Unió kettős mércét alkalmazna Ukrajna és a palesztinok ügyében.
Emlékeztetett, hogy Európa a palesztin nép legnagyobb támogatója és a Palesztin Hatóság legfőbb donora, az európai missziók pedig közvetlenül segítik a palesztin rendőrség és igazságszolgáltatás munkáját.
Mohamed Musztafa palesztin miniszterelnök a brüsszeli sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a háború, a blokád és a megszállás soha nem teremthet békét vagy stabilitást, kizárólag egy igazságos politikai megoldás hozhat tartós nyugalmat a régióba.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy a palesztin területek rendkívül nehéz helyzetben vannak: Gázában a hat hónapja tartó tűzszünet ellenére példátlan humanitárius válság és gazdasági összeomlás tapasztalható, a munkanélküliség elérte a 85 százalékot. Ciszjordániában pedig a telepesek "terrorja" és a súlyos gazdasági korlátozások mellett Izrael több milliárd dollárnyi palesztin adóbevételt tart vissza jogtalanul, ami ellehetetleníti az alapvető közszolgáltatások biztosítását - mondta.
Kiemelte, hogy a Palesztin Hatóság az elvárásokon felül teljesíti nemzeti reformprogramját, amelynek tervezett pontjait már 72 százalékban végrehajtották, ezzel is készülve az önálló államiságra. Gáza jövőjével kapcsolatban leszögezte: az övezetnek és Ciszjordániának egyetlen közös törvényi keret és egyetlen legitim hatóság alatt kell egyesülnie az átmeneti időszakot követően.
Musztafa sürgette a nemzetközi partnereket, hogy az egyéb regionális konfliktusok mellett ne tévesszék szem elől az izraeli-palesztin kérdés megoldását, mivel a térség legtöbb problémájának ez a rendezetlen konfliktus a gyökere. A kormányfő köszönetet mondott az Európai Uniónak és a donorcsoportoknak a támogatásért, és jelezte, hogy készen állnak a 71 milliárd dolláros újjáépítési terv megvalósítására, amint a biztonsági feltételek ezt lehetővé teszik.
