Súlyos vádak robbantak: nemzetbiztonsági kockázatot jelent Trump kulcsfontosságú embere?

Patel vasárnap a Fox News műsorában megerősítette, hogy pert indít, a keresetet másnap nyújtja be.

Visszavágok az álhírekkel szemben

- fogalmazott az FBI-igazgató.

A The Atlantic pénteken publikált cikke több mint két tucat forrásra, köztük jelenlegi és volt FBI-tisztviselőkre, kongresszusi képviselőkre, valamint vendéglátóipari dolgozókra hivatkozott. A névtelenséget kérő informátorok

Patel igazgatói tevékenységét vezetési kudarcként, személyes viselkedését pedig nemzetbiztonsági kockázatként jellemezték.

A cikk szerint Patel az FBI vezetőjeként többször a "nyilvánvaló részegségig" ivott fehér házi tisztviselők és más kormányzati munkatársak előtt, és a védelmét ellátó titkosszolgálat munkatársai több alkalommal csak nehezen tudták felébreszteni a láthatóan ittas igazgatót az elmúlt év folyamán.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője és Todd Blanche ügyvivő igazságügyi miniszter egyaránt kiállt Patel mellett. Utóbbi szerint az FBI igazgatója "14 hónap alatt többet ért el, mint az előző kormányzat négy év alatt".

Az Atlantic-cikk szerzője, Sarah Fitzpatrick közölte, hogy annak megjelenése előtt 19 kérdést küldött Patelnek. Az igazgató ezekre mindössze annyit válaszolt:

Közöljétek nyugodtan, az egész hamis. Találkozunk a bíróságon – hozzátok a csekkfüzeteteket!

