Súlyos vádak robbantak: nemzetbiztonsági kockázatot jelent Trump kulcsfontosságú embere?
Az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) igazgatója, Kash Patel bejelentette, hogy rágalmazás miatt bepereli a The Atlantic magazint, miután a lap azt írta, Patel feltűnően sokat hiányzik a munkából és a kelleténél több alkoholt fogyaszt - írja a Hill.

Patel vasárnap a Fox News műsorában megerősítette, hogy pert indít, a keresetet másnap nyújtja be.

Visszavágok az álhírekkel szemben

- fogalmazott az FBI-igazgató.

A The Atlantic pénteken publikált cikke több mint két tucat forrásra, köztük jelenlegi és volt FBI-tisztviselőkre, kongresszusi képviselőkre, valamint vendéglátóipari dolgozókra hivatkozott. A névtelenséget kérő informátorok

Több száz kilométerre lévő épületek is beleremegtek a gigantikus földrengésbe – De a legrosszabb még csak most jöhet

Közelednek az oroszok Donyeck szívéhez, mozgósításról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Leleplezték a nagy trükköt: nyugati alkatrészekből épül a legmodernebb orosz csúcsfegyver, az Szu-57-es vadászgép

Patel igazgatói tevékenységét vezetési kudarcként, személyes viselkedését pedig nemzetbiztonsági kockázatként jellemezték.

A cikk szerint Patel az FBI vezetőjeként többször a "nyilvánvaló részegségig" ivott fehér házi tisztviselők és más kormányzati munkatársak előtt, és a védelmét ellátó titkosszolgálat munkatársai több alkalommal csak nehezen tudták felébreszteni a láthatóan ittas igazgatót az elmúlt év folyamán.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője és Todd Blanche ügyvivő igazságügyi miniszter egyaránt kiállt Patel mellett. Utóbbi szerint az FBI igazgatója "14 hónap alatt többet ért el, mint az előző kormányzat négy év alatt".

Az Atlantic-cikk szerzője, Sarah Fitzpatrick közölte, hogy annak megjelenése előtt 19 kérdést küldött Patelnek. Az igazgató ezekre mindössze annyit válaszolt:

Közöljétek nyugodtan, az egész hamis. Találkozunk a bíróságon – hozzátok a csekkfüzeteteket!

Áthatolt Irán Amerika védelmén: fontos vezető került kényes helyzetbe, a lehető legrosszabb pillanatban történt a támadás

Saját nyomozásait hátráltatta az FBI vezetője? Elővették Trump magángépező emberét, aki a hokicsapat öltözőjét is megjárta

Fegyvert rántottak a hatóságok, óriási a felháborodás a halálos lövések miatt – Ezt kell tudni a történtekről

Csúfos visszavonulót kellett fújnia, kicsúszott az irányítás Donald Trump kezéből – Béna kacsa lett belőle egy pillantás alatt?

Címlapkép forrása: MTI

