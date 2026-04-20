Trump bejelentette: tüzet nyitottak az amerikaiak egy repülőgép-hordozó méretű hajóra, azonnal kilőtt az olaj ára

Az amerikai haderő tüzet nyitott egy iráni hajóra, majd lefoglalta azt – jelentette be Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán.

Az amerikai elnök arról számol be: a Touska nevű konténerhajó, amely az elnök elmondása szerint „akkora, mint egy repülőgép-hordozó”, megpróbált áthatolni az Irán körüli tengerészeti blokádon.

Az amerikai Spruance romboló megállította a hajót:

többször is figyelmeztették a Touskát, majd tüzet nyitottak rá és mozgásképtelenné tették.

A hajót ezután amerikai tengerészgyalogosok elfoglalták, lefoglalták – most folyik a tengeri jármű átvizsgálása.

Trump elnök azt is hangsúlyozta: a hajó korábban is amerikai szankciók alatt állt.

Irán az intézkedést kalózkodásnak nevezte. A Hormuzi-szoroson ismét eszkalálódik a helyzet, miután Irán is tüzet nyitott nemrég két indiai hajóra. A hírekre a Brent is ugrott: 5,62%-ot, 95,46 dollár / hordóra.

Címlapkép forrása: Ted Soqui/Corbis via Getty Images