Trump bejelentette: tüzet nyitottak az amerikaiak egy repülőgép-hordozó méretű hajóra, azonnal kilőtt az olaj ára

Az amerikai elnök arról számol be: a Touska nevű konténerhajó, amely az elnök elmondása szerint „akkora, mint egy repülőgép-hordozó”, megpróbált áthatolni az Irán körüli tengerészeti blokádon.
Az amerikai Spruance romboló megállította a hajót:
többször is figyelmeztették a Touskát, majd tüzet nyitottak rá és mozgásképtelenné tették.
A hajót ezután amerikai tengerészgyalogosok elfoglalták, lefoglalták – most folyik a tengeri jármű átvizsgálása.
Trump elnök azt is hangsúlyozta: a hajó korábban is amerikai szankciók alatt állt.
Irán az intézkedést kalózkodásnak nevezte. A Hormuzi-szoroson ismét eszkalálódik a helyzet, miután Irán is tüzet nyitott nemrég két indiai hajóra. A hírekre a Brent is ugrott: 5,62%-ot, 95,46 dollár / hordóra.
Címlapkép forrása: Ted Soqui/Corbis via Getty Images
