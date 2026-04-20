Újabb politikai válság küszöbén Románia, súlyos árat fizethetnek érte

A négy Európa-párti politikai erőből álló koalíció tíz hónapja alakult meg egy kiélezett elnökválasztást követően. A céljuk az volt, hogy távol tartsák a hatalomtól a megerősödött szélsőjobboldalt. A pártok azonban folyamatosan összetűzésbe kerültek a különböző reformintézkedések kapcsán. A koalíció legnagyobb pártja, a baloldali PSD egyre inkább attól tart, hogy szavazókat veszít a radikális jobboldallal szemben. Mindezt annak ellenére, hogy a következő parlamenti választást csak 2028-ban tartják.
A szociáldemokraták fenntartásaik dacára eddig minden hiánycsökkentő intézkedést megszavaztak. Egy hétfő délutáni belső pártszavazáson azonban
várhatóan Bolojan lemondását fogják követelni.
Mivel a jobbközép Liberális Párthoz tartozó kormányfő közölte, hogy nem mond le, a PSD a héten kivonhatja hat miniszterét a kabinetből. Ezzel a lépéssel megfosztanák a koalíciót a parlamenti többségétől. Bolojan vasárnap este bejelentette, hogy a megüresedő tárcák élére a jelenlegi kabinet tagjai közül jelöl ki ideiglenes minisztereket, akik maximum 45 napig tölthetik be a posztokat.
Az ellenzéki, radikális jobboldali Románok Egyesítéséért Szövetség (AUR) a következő hetekben bizalmatlansági indítványt nyújthat be. A párt a közvélemény-kutatások szerint jelenleg az összes politikai erőt megelőzi. Ha a PSD támogatja az indítványt, a kormány megbukik, és elhúzódó koalíciós tárgyalások veszik kezdetüket. Egy Európa-párti kormánytöbbség ugyanakkor a szociáldemokraták nélkül nem jöhet létre, mivel ők alkotják a legnagyobb parlamenti frakciót.
A hitelminősítők az adóemelések és kiadáscsökkentések nyomán egyelőre megtartották Románia befektetésre ajánlott adósbesorolását, azonban a politikai instabilitást kulcsfontosságú kockázatként jelölték meg. Ha augusztusig nem sikerül további reformokat végrehajtani, az ország elveszíthet mintegy 11 milliárd euró uniós helyreállítási forrást, ami nagyjából a teljes brüsszeli keret felét jelenti. Emellett az Európai Unió új, SAFE nevű fegyverkezési programja keretében egy 16,6 milliárd euró értékű védelmi szerződést is alá kellene írniuk.
Nicușor Dan centrista államfő, akinek a jogkörébe tartozik a miniszterelnök kinevezése, leszögezte: a koalíciós pártoknak nincs más választásuk, mint a közös kormányzás folytatása. Egyúttal határozottan kizárta, hogy egy szélsőjobboldal által támogatott kormányfőt nevezzen ki. Az elnöknek akkor kellene előrehozott választást kiírnia, ha a parlament 60 napon belül két kormányalakítási javaslatot is elutasít. Elemzők szerint ugyanakkor egyik kormánypárt, így a PSD sem érdekelt egy előrehozott választásban, mert a közvélemény-kutatások alapján azt szinte biztosan a szélsőjobboldal nyerné meg.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
