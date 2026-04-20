Újra megszólalt Irán a béketárgyalásokról - Van még remény a tűzszünet meghosszabbítására?
Irán "pozitívan értékeli" a pakisztáni béketárgyalásokon való részvétel lehetőségét. Eközben a kéthetes amerikai–iráni tűzszünet kedd éjjel lejár, az Egyesült Államok pedig fenntartja az iráni kikötők blokádját. A helyzet továbbra is rendkívül feszült - írja a Reuters.

Egy magas rangú iráni tisztségviselő a Reutersnek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy végleges döntés még nem született. A hangnem azonban egyértelműen megváltozott Teherán korábbi, a tárgyalásokat elutasító és megtorlást ígérő kijelentéseihez képest. A fordulat hátterében Pakisztán közvetítői erőfeszítései állnak. Aszim Munír pakisztáni tábornok közölte Donald Trumppal, hogy a blokád akadályozza a tárgyalásokat. Az amerikai elnök erre megígérte, hogy megfontolja a javaslatot.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy Washington "nem veszi komolyan" a diplomáciai folyamatot, és "ésszerűtlen, irreális álláspontokhoz" ragaszkodik.

Egy másik iráni forrás közölte, hogy Teherán "védelmi képességei", beleértve a rakétaprogramot is, nem képezhetik tárgyalás tárgyát.

A feszültséget tovább fokozta az amerikai haditengerészet vasárnapi akciója. Hatórás patthelyzet után megállítottak egy Kínából érkező, iráni lobogó alatt közlekedő teherhajót Bandar Abbász közelében. A fedélzetre leereszkedő tengerészgyalogosokról az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) videófelvételt is közzétett. Irán "fegyveres kalózkodásnak" minősítette az incidenst. Kína szintén aggodalmát fejezte ki, Hszi Csin-ping elnök pedig a Hormuzi-szoros szabad hajóforgalmának helyreállítását és diplomáciai megoldást sürgetett.

A tűzszünet lejártával a helyzet kritikussá vált. Trump a hétvégén nem zárta ki, hogy nem hosszabbítja meg a fegyverszünetet. Azzal fenyegetőzött, hogy Irán összes hídját és erőművét lerombolja, ha Teherán elutasítja a feltételeit. Irán válaszul jelezte, hogy az Öböl menti arab országok erőműveit és vízsótalanító üzemeit venné célba. A Hormuzi-szoroson – amelyen a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításának mintegy ötöde halad át – a hajóforgalom gyakorlatilag leállt, az olajárak pedig három-négy százalékkal emelkedtek.

Trump a New York Postnak nyilatkozva közölte, hogy J. D. Vance alelnök órákon belül Iszlámábádba érkezik az amerikai küldöttség élén. Pakisztán a tárgyalásokra készülve közel húszezer rendfenntartót vezényelt a fővárosba. Az iráni tárgyalódelegációt vezető Mohammad Báker Kálibáf házelnök szombaton úgy fogalmazott, hogy a felek ugyan előrelépést értek el, de a nukleáris kérdésekben és a Hormuzi-szoros ügyében még távol állnak egymástól. Az európai szövetségesek eközben attól tartanak, hogy Washington egy gyors, felszínes megállapodásra törekszik, amely évekig tartó, technikailag összetett utótárgyalásokat igényelne.

Címlapkép forrása: Getty Images

