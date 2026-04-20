LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 100%
TISZA
 
53.18%
FIDESZ-KDNP
 
38.61%
Mi Hazánk
 
5.63%
DK
 
1.1%
MKKP
 
0.82%
MANDÁTUMOK
TISZA
141
FIDESZ-KDNP
52
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Videó: lecsaptak Amerika elit harcosai – Elfoglalták a Touskát az éj leple alatt
Videót rakott ki az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) az iráni Touska teherhajó elfoglalásáról.

A Touska egy iráni teherhajó, amely megpróbálta áttörlni az Irán köré húzott tengerészeti blokádot. Az Egyesült Államok Spruance rombolója tüzet nyitott a hajóra, majd tengerészgyalogosok elfoglalták a hajót és őrizetbe vették a legénységet.

A CENTCOM friss felvételeket közölt a műveletről: jól látható rajta, ahogy Black Hawk helikopterekkel megközelítik a hajót az amerikai tengerészgyalogosok, majd

kötélen a fedélzetre deszantolnak.

Irán az esetet kalózkodásnak nevezte és válaszcsapásokat ígért.

