Videó: lecsaptak Amerika elit harcosai – Elfoglalták a Touskát az éj leple alatt

Videót rakott ki az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) az iráni Touska teherhajó elfoglalásáról.

A Touska egy iráni teherhajó, amely megpróbálta áttörlni az Irán köré húzott tengerészeti blokádot. Az Egyesült Államok Spruance rombolója tüzet nyitott a hajóra, majd tengerészgyalogosok elfoglalták a hajót és őrizetbe vették a legénységet.

A CENTCOM friss felvételeket közölt a műveletről: jól látható rajta, ahogy Black Hawk helikopterekkel megközelítik a hajót az amerikai tengerészgyalogosok, majd

kötélen a fedélzetre deszantolnak.

Irán az esetet kalózkodásnak nevezte és válaszcsapásokat ígért.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images