Videó: lecsaptak Amerika elit harcosai – Elfoglalták a Touskát az éj leple alatt

A Touska egy iráni teherhajó, amely megpróbálta áttörlni az Irán köré húzott tengerészeti blokádot. Az Egyesült Államok Spruance rombolója tüzet nyitott a hajóra, majd tengerészgyalogosok elfoglalták a hajót és őrizetbe vették a legénységet.
A CENTCOM friss felvételeket közölt a műveletről: jól látható rajta, ahogy Black Hawk helikopterekkel megközelítik a hajót az amerikai tengerészgyalogosok, majd
kötélen a fedélzetre deszantolnak.
U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS https://t.co/mFxI5RzYCS— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026
Irán az esetet kalózkodásnak nevezte és válaszcsapásokat ígért.
Formálódik az új magyar kormány – Meddig tarthat a piac szerelme?
A magyar eszközök a sztárok jelenleg.
Trump bejelentette: tüzet nyitottak az amerikaiak egy repülőgép-hordozó méretű hajóra, azonnal kilőtt az olaj ára
Ismét eszkalálódik a helyzet.
Bejelentette Zelenszkij: általános mozgósítás készül, több százezer embert küldenek a frontra az oroszok
Az ukrán vezető szerint van egy ordító jele anank, hogy mi készül.
Nemrég még csak suttogva mertünk beszélni a Tisza-betről, most látjuk, mi lett a vége
Felült a világ trónjára a forint.
Levegőbe emelkedett a jövő fegyvere Amerikában: tesztelték a YFQ-44A-t
Ezzel megváltozhat a hadviselés.
Kész van Amerika koncepciója: rendeznék a vitát, de a rezsim leplezett csapástól tart
Ez állhat az akadozás hátterében.
Komoly változások jönnek az egészségügyben: Hegedűs Zsolt bejelentette az első reformot
Már július 1-re végrehajtják.
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az egyik legérzékenyebb politikai téma. Mit hozhat érdemben a Tisza-kormány programja a j
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keveset tudunk, hogy miért alakul így valakinek az ellátása. Rendszeresen feljön politikai kampán
Új remény a devizahiteleseknek? Ezt hozhatja a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!