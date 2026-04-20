Zelenszkij: április végére készen áll majd a szállításra a Barátság kőolajvezeték

Zelenszkij ukrán elnök egy hétfőn sugárzott televíziós interjúban megerősítette, hogy a sérült Barátság kőolajvezeték április végére újra üzemképes lesz - írta a Reuters.

– mondta Zelenszkij a felvételről sugárzott interjúban, amelynek pontos rögzítési ideje azonban nem ismert. Az ukrán állami energiavállalat, a Naftogaz nem kívánta kommentálni az újraindítás időpontját.

Orbán Viktor a Facebookon tegnap bejelentette, hogy Ukrajna akár már hétfőre helyreállítja az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken,

ezt követően pedig Magyarország fel fogja oldani a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását.

Magyarország leendő miniszterelnöke, Magyar Péter hétfőn felszólította Zelenszkijt, hogy a vezeték helyreállítása után azonnal nyissa meg azt, és egyúttal Oroszországot is arra kérte, hogy folytassa az olajszállítást.

Magyarország és Szlovákia január vége óta nem kap kőolajat a vezetéken, amely Oroszországból szállít több kelet-európai országba, miután egy orosz dróntámadás megrongálta az infrastruktúrát Nyugat-Ukrajnában. Orbán és a szlovák kormány azzal vádolta Kijevet, hogy szándékosan késlelteti a javítási munkálatokat, Ukrajna azonban határozottan tagadja ezeket a vádakat.

Forrás: Reuters

