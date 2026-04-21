A bélflóra lehet a Parkinson-kór korai jelzőrendszere egy új kutatás szerint

A University College London kutatócsoportja jellegzetes eltéréseket fedezett fel a bélmikrobiomban (bélfrlóra). Ezek az elváltozások kifejezettebbek a Parkinson-kórra genetikailag hajlamos személyeknél, a már diagnosztizált betegek esetében pedig még markánsabbak. A Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmány 271 Parkinson-kóros beteg, 43 tünetmentes, de genetikai kockázatot hordozó alany, valamint 150 egészséges kontrollszemély klinikai és székletmintáinak elemzésén alapul.

Az eredmények szerint a bélmikrobiomot alkotó fajok több mint negyedénél – összesen 176 fajnál – mutattak ki eltérő előfordulást a Parkinson-kóros betegeknél az egészséges csoporthoz képest.

A vizsgálat rámutatott, hogy ezek a változások nem a gyógyszerszedés következményei voltak. Hasonló mintázat rajzolódott ki a genetikailag érintett, de még tünetmentes személyeknél is. A kutatók a felfedezést további 638 Parkinson-kóros és 319 egészséges ember adataival is megerősítették, brit, dél-koreai és török vizsgálati csoportok bevonásával.

Anthony Schapira professzor, a tanulmány vezető kutatója elmondta:

ez az első alkalom, hogy a Parkinson-kórosokra jellemző mikrobiális mintázatot genetikailag érintett, de még tünetmentes alanyoknál is kimutatták.

Ez a mintázat az egészséges populáció egy kis részénél is megjelent. Ez arra utalhat, hogy ők szintén fokozott kockázatnak vannak kitéve.

Bár egyelőre nem egyértelmű, hogy a mikrobiom megváltozása okozza-e a betegséget, vagy éppen fordítva, Schapira szerint a bélbaktériumok összetételének módosulása befolyásolhatja az alfa-szinuklein fehérje termelődését.

Az alfa-szinuklein (aSyn) egy 140 aminosavból álló fehérje, amely elsősorban az idegrendszerben, a neuronok szinaptikus végződéseinél található meg. Pontos funkciója még kutatás tárgya, de kulcsszerepet játszik a szinaptikus hólyagok (vezikulák) mozgatásában és az ingerületátvivő anyagok, például a dopamin felszabadításának szabályozásában. Eredeti állapotában egy jól oldódó, "rendezetlen" fehérje, ami azt jelenti, hogy nincs állandó, merev térszerkezete. Bizonyos körülmények között a fehérje szerkezete megváltozik, és hibásan tekeredik össze. Ilyenkor oldhatatlan csomókat, úgynevezett Lewy-testeket alkot. Ezek a fehérje-felhalmozódások (aggregátumok) felelősek több súlyos idegrendszeri betegség, az úgynevezett szinukleinopátiák kialakulásáért, mint például a Parkinson-kór vagy a Lewy-testes demencia. A kutatók jelenleg olyan terápiákon dolgoznak, amelyek megakadályoznák a fehérje kicsapódását vagy csökkentenék annak szintjét az agyban. A kutatók intenzíven vizsgálják a fehérje szintjének csökkentését, például mRNS-terápiával, hogy lassítsák vagy megállítsák a betegségek előrehaladását.

Ez az anyag kulcsszerepet játszik az idegsejtek károsodásában. Egyes baktériumok ugyanis gyulladást okoznak a bélfalban, ami növeli az alfa-szinuklein mennyiségét. A fehérje ezt követően a bolygóidegen keresztül a bélből az agyba juthat, ahol károsítja a Parkinson-kórban érintett neuronokat - mondja Schapira.

A bolygóideg (nervus vagus) a paraszimpatikus idegrendszer "főkapcsolója". Ez a rendszer felelős a szervezet megnyugvásáért és regenerációjáért, szemben a stresszhelyzetben bekapcsoló "küzdj vagy menekülj" reakcióval. Fő feladatai: stresszkezelés, szív és tüdő szabályozása, emésztés irányítása, gyulladáscsökkentés, agy-bél tengely (ez az ideg az elsődleges kommunikációs csatorna az agy és az emésztőrendszer között, ami magyarázatot ad arra, miért érezzük a gyomrunkban az izgalmat vagy a stresszt).

A kutatás egy fontos táplálkozási összefüggésre is rámutatott.

A kóros mikrobiommintázattal rendelkező személyek több feldolgozott élelmiszert és telített zsírt fogyasztottak.

Ezzel szemben lényegesen kevesebb zöldséget, gyümölcsöt, rostot, halat és hüvelyest vittek be a szervezetükbe.

Claire Bale, a Parkinson’s UK kutatási igazgatóhelyettese szerint a tanulmány eredményei arra utalnak, hogy a bélflórában már a betegség legkorábbi szakaszában változások léphetnek fel, és hogy ezeknek a változásoknak a mértéke összefüggésben állhat a betegség előrehaladásával.

Bale emlékeztetett, hogy az elmúlt évtizedben már tapasztalták, hogy a szimptómák kezelésében és az állapot romlásának esetleges lassításában mekkora szerepe van a testmozgásnak. A bélflórával kapcsolatos tudáshalmaz növekedése hasonló reményeket ébreszt, felvetve, az étrend módosítása és a bélflóra célzott átalakítása segíthet a betegség megelőzésében vagy késleltetésében. Ennek egyértelmű igazolásához azonban még további klinikai vizsgálatokra van szükség.

