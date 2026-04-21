A bélflóra lehet a Parkinson-kór korai jelzőrendszere egy új kutatás szerint

A University College London kutatócsoportja jellegzetes eltéréseket fedezett fel a bélmikrobiomban (bélfrlóra). Ezek az elváltozások kifejezettebbek a Parkinson-kórra genetikailag hajlamos személyeknél, a már diagnosztizált betegek esetében pedig még markánsabbak. A Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmány 271 Parkinson-kóros beteg, 43 tünetmentes, de genetikai kockázatot hordozó alany, valamint 150 egészséges kontrollszemély klinikai és székletmintáinak elemzésén alapul.
Az eredmények szerint a bélmikrobiomot alkotó fajok több mint negyedénél – összesen 176 fajnál – mutattak ki eltérő előfordulást a Parkinson-kóros betegeknél az egészséges csoporthoz képest.
A vizsgálat rámutatott, hogy ezek a változások nem a gyógyszerszedés következményei voltak. Hasonló mintázat rajzolódott ki a genetikailag érintett, de még tünetmentes személyeknél is. A kutatók a felfedezést további 638 Parkinson-kóros és 319 egészséges ember adataival is megerősítették, brit, dél-koreai és török vizsgálati csoportok bevonásával.
Anthony Schapira professzor, a tanulmány vezető kutatója elmondta:
ez az első alkalom, hogy a Parkinson-kórosokra jellemző mikrobiális mintázatot genetikailag érintett, de még tünetmentes alanyoknál is kimutatták.
Ez a mintázat az egészséges populáció egy kis részénél is megjelent. Ez arra utalhat, hogy ők szintén fokozott kockázatnak vannak kitéve.
Bár egyelőre nem egyértelmű, hogy a mikrobiom megváltozása okozza-e a betegséget, vagy éppen fordítva, Schapira szerint a bélbaktériumok összetételének módosulása befolyásolhatja az alfa-szinuklein fehérje termelődését.
Az alfa-szinuklein (aSyn) egy 140 aminosavból álló fehérje, amely elsősorban az idegrendszerben, a neuronok szinaptikus végződéseinél található meg. Pontos funkciója még kutatás tárgya, de kulcsszerepet játszik a szinaptikus hólyagok (vezikulák) mozgatásában és az ingerületátvivő anyagok, például a dopamin felszabadításának szabályozásában. Eredeti állapotában egy jól oldódó, "rendezetlen" fehérje, ami azt jelenti, hogy nincs állandó, merev térszerkezete. Bizonyos körülmények között a fehérje szerkezete megváltozik, és hibásan tekeredik össze. Ilyenkor oldhatatlan csomókat, úgynevezett Lewy-testeket alkot. Ezek a fehérje-felhalmozódások (aggregátumok) felelősek több súlyos idegrendszeri betegség, az úgynevezett szinukleinopátiák kialakulásáért, mint például a Parkinson-kór vagy a Lewy-testes demencia. A kutatók jelenleg olyan terápiákon dolgoznak, amelyek megakadályoznák a fehérje kicsapódását vagy csökkentenék annak szintjét az agyban. A kutatók intenzíven vizsgálják a fehérje szintjének csökkentését, például mRNS-terápiával, hogy lassítsák vagy megállítsák a betegségek előrehaladását.
Ez az anyag kulcsszerepet játszik az idegsejtek károsodásában. Egyes baktériumok ugyanis gyulladást okoznak a bélfalban, ami növeli az alfa-szinuklein mennyiségét. A fehérje ezt követően a bolygóidegen keresztül a bélből az agyba juthat, ahol károsítja a Parkinson-kórban érintett neuronokat - mondja Schapira.
A bolygóideg (nervus vagus) a paraszimpatikus idegrendszer "főkapcsolója". Ez a rendszer felelős a szervezet megnyugvásáért és regenerációjáért, szemben a stresszhelyzetben bekapcsoló "küzdj vagy menekülj" reakcióval. Fő feladatai: stresszkezelés, szív és tüdő szabályozása, emésztés irányítása, gyulladáscsökkentés, agy-bél tengely (ez az ideg az elsődleges kommunikációs csatorna az agy és az emésztőrendszer között, ami magyarázatot ad arra, miért érezzük a gyomrunkban az izgalmat vagy a stresszt).
A kutatás egy fontos táplálkozási összefüggésre is rámutatott.
A kóros mikrobiommintázattal rendelkező személyek több feldolgozott élelmiszert és telített zsírt fogyasztottak.
Ezzel szemben lényegesen kevesebb zöldséget, gyümölcsöt, rostot, halat és hüvelyest vittek be a szervezetükbe.
Claire Bale, a Parkinson’s UK kutatási igazgatóhelyettese szerint a tanulmány eredményei arra utalnak, hogy a bélflórában már a betegség legkorábbi szakaszában változások léphetnek fel, és hogy ezeknek a változásoknak a mértéke összefüggésben állhat a betegség előrehaladásával.
Bale emlékeztetett, hogy az elmúlt évtizedben már tapasztalták, hogy a szimptómák kezelésében és az állapot romlásának esetleges lassításában mekkora szerepe van a testmozgásnak. A bélflórával kapcsolatos tudáshalmaz növekedése hasonló reményeket ébreszt, felvetve, az étrend módosítása és a bélflóra célzott átalakítása segíthet a betegség megelőzésében vagy késleltetésében. Ennek egyértelmű igazolásához azonban még további klinikai vizsgálatokra van szükség.
Mi lesz a magyar cégekkel a kormányváltás után? Adnak hitelt a bankok?
Tisztul az ég, de új felhők is gyűlnek a vállalati hitelpiac felett
Megindult a keleti nagyhatalom rakétás rombolója: egyetlen céllal vonultak fel a hadihajók
Egyre feszültebb a helyzet.
200 milliárd dollárt érhet a tőzsdére készülő Revolut
Az alapítót a világ leggazdagabb emberei közé repítené egy sikeres IPO.
Kanada túlnyomó többsége csatlakozna az Európai Unióhoz
Közel 60 százalék szeretne belépni az államszövetségbe.
Kész, ennyi volt: Trump nem akarja meghosszabbítani a fegyverszünetet Iránnal, de van egy nagy terve
Hamarosan lejár a határidő.
Ritka felvételek: helikopterrel hajtott végre rajtaütést az amerikai haditengerészet
Egyetlen zászló alá sem tartozott.
Az egész világ a Hormuzi-szoros megnyitására vár, pedig van itt egy dolog, ami sokkal nagyobb veszélyt jelent
Ennél sokkal súlyosabb veszélyek is fenyegetik a közlekedést.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Energiapiaci fordulat: hogyan alkalmazkodnak a nagy szereplők?
A Futureal-csoport két vezetőjével beszélgettünk.
Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI
Varga Botonddal, a SERCO AI és Innovációs Üzletágvezetőjével beszélgettünk.
Meddig száguldhat a forint, és lehet-e túl erős?
Ellentétes erők küzdelme fog zajlani, ha valóban az euró lesz az irány.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!