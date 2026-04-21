A második világháború óta nem volt ilyen: masszív fegyverkezésbe kezd Amerika - Trump parancsa kiemelt figyelmet kap
A Pentagon kedden ismertette Donald Trump elnök 2027-es pénzügyi évre szóló, 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetési javaslatának részleteit. Ez az összeg a második világháború utáni időszak legnagyobb éves növekedését jelenti az amerikai védelmi kiadásokban.

A költségvetésben új elemként jelent meg az úgynevezett "elnöki prioritások" kategóriája. Ez a Golden Dome rakétavédelmi rendszert, a drónfölény biztosítását, a mesterséges intelligenciát, az adatinfrastruktúrát, valamint a védelmi ipari bázis fejlesztését foglalja magában.

Az 1500 milliárd dolláros összeg egy 1150 milliárd dolláros alapköltségvetési kérelemből és egy 350 milliárd dolláros kiegészítő előirányzatból tevődik össze.

Utóbbi elfogadásához a tavalyi évhez hasonló költségvetési egyeztetési eljárásra lesz szükség.

A hadihajó-építési program keretében több mint 65 milliárd dollárt szánnak 18 hadihajó és 16 logisztikai támogató hajó beszerzésére. Ezeket a General Dynamics és a Huntington Ingalls Industries gyártaná. Ez az úgynevezett "Golden Fleet" kezdeményezés 1962 óta a legnagyobb ilyen jellegű beszerzési igény. Repülőgép-beszerzésre és kutatás-fejlesztésre 102 milliárd dollárt irányoztak elő, ami 26 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A Lockheed Martin F-35-ösök éves beszerzési üteme 85 darabra emelkedne. Eközben a Boeing F-47-es következő generációs vadászgépének fejlesztése, valamint a Northrop Grumman B-21-es bombázója szintén kiemelt helyet kapott. Utóbbi programra 6,1 milliárd dollár jut.

A drónhadviselés terén a Pentagon az Egyesült Államok eddigi legnagyobb befektetéséről beszél.

Összesen 53,6 milliárd dollárt kérnek autonóm drónplatformokra és harctéri logisztikára, további 21 milliárd dollárt pedig lőszerekre, drónelhárító technológiákra és egyéb fejlett rendszerekre. A Védelmi Autonóm Hadviselési Csoport költségvetése a korábbi mintegy 225 millió dollárról nagyjából 54 milliárd dollárra ugrana. A források túlnyomó részét a már meglévő technológiák rendszerbe állítására fordítanák.

A tervezett illetményemelés a legalacsonyabb rendfokozatú állományt részesíti előnyben, akik 7 százalékos béremelést kapnának. A tisztek 6 százalékos, míg a legmagasabb rangú parancsnokok 5 százalékos fizetésemelésre számíthatnak. A haderőt 2027-ben további 44 ezer fővel bővítenék, miután 2026-ban már több mint 20 ezer új katonával gyarapodott a létszám. A javaslat azonban nem tartalmaz fedezetet az Irán elleni esetleges hadműveletek költségeire. A Pentagon szerint erre várhatóan egy külön kiegészítő költségvetési kérelmet kell majd benyújtani.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

