Az egész világ a Hormuzi-szoros megnyitására vár, pedig van itt egy dolog, ami sokkal nagyobb veszélyt jelent

A kulcsfontosságú szorosok
A szorosok szerepe a kereskedelmi útvonalak kiterjedésével egyre növekedett. Az első civilizációk megszületése óta szinte minden társadalomban vannak olyan fontos szűkületek, melynek szerepe valamilyen módon kiemelkedett. Sokáig ezek elsősorban szárazföldi területeken voltak kiemelkedő jelentőségűek (kiemelt példája ennek a legendás Thermopülai-szoros), de a folytonos terjeszkedéssel egyre inkább előtérbe kerültek a tengeri összeköttetések is. A 15. századtól felgyorsuló földrajzi felfedezésekkel „megnyílt a világ”, és nagy távolságokban is megnőtt a vízi szállítás jelentősége. Innentől rendkívül felértékelődtek a tengerszorosok, valóságos versenyfutás indult meg azok ellenőrzéséért. Érdekes, hogy a 2026-ban hatalmas galibát okozó Hormuzi-szoros sokáig lényegében jelentéktelennek számított, annak ellenére, hogy a Brit Birodalom félgyarmati fennhatóságot épített itt ki a 19. század elejétől. Londonnak ugyanakkor teljesen más céljai voltak a lépéssel:
szerették volna az Európa és elsősorban a Brit India közötti kereskedelem biztonságát garantálni, a térségben ugyanis erős volt a kalózkodás.
A helyzet a 20. század elején változott meg rohamosan, ugyanis szinte elképzelhetetlen mennyiségű olajat fedeztek fel a térségben. Ez azonnal megváltoztatta a térség szerepét a világkereskedelemben, hirtelen fontos lett, hogy a „fekete arany” akadálytalanul áramolhasson az egyre energiaéhesebb gazdaságok felé. A Közel-Kelet sajátosságaiból (földrajzi környezet, társadalmi viták, távolságok) adódóan a tengeri közlekedés volt a legolcsóbb és legbiztonságosabb megoldás, ez a helyzet pedig a 21. században is érvényes. Ugyanakkor az Iránnal vívott háború megmutatta, hogy mennyire kényes helyzetet teremt, ha a közlekedési útvonalak nagyon egyoldalúak, nem léteznek alternatívák. A Hormuzi-szoros elsősorban az energetikai szerepe miatt kiemelkedő, ugyanis ezen keresztül halad a globális olajkereskedelem nagyjából 20 százaléka, míg az LNG (cseppfolyósított földgáz) 20-23 százaléka. Más a helyzet ugyanakkor, ha a teljes tengeri kereskedelmi volument nézzük, mivel így már csökken a jelentősége: ez nagyjából 11 százalékos.
Ships have started using Iran's approved route through the Strait of Hormuz this morning.At least eight tankers have successfully crossed, while many others are holding position nearby or turning back.
Egy ilyen átjáró kiesése drámai hatásokat tud okozni, ahogy ezt egyre jobban tapasztalni lehet világszerte. Az eset ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy
számos olyan potenciális gyenge pontja van a világkereskedelemnek, ahol hasonló helyzet áll fenn, ám eddig kisebb figyelem vetült rá.
Számos kényes szűkület
Európát is körbeveszik a hasonló szorosok, így például a Dán szorosok, a Boszporusz és a Dardanellák és a Gibraltári-szoros, de akár a La Manche is ilyen. Ezeken zavartalanul halad a forgalom, ugyanakkor a globális olajellátás szempontjából nem másodlagos, hogy az Európai Unió tagjai mennyire köteleződnek el az orosz „árnyékflotta” hajóinak lekapcsolására. Az elmúlt időszakban több ilyen, többnyire afrikai országok zászlaja alatt hajózó, kifejezetten rossz állapotban lévő tankert állítottak már meg, az akciónak ideális helyzetet teremtenek a szűk átjárók, amin ezeknek a hajóknak át kell haladniuk. Ezen túlmenően az egyesével
a világkereskedelem néhány százalékát adó átjárókat nem fenyegeti a lezárás, a forgalom zavartalan.
Food for thought.
Trump's Deal With Indonesia: Mahan at the Strait of Malacca
Hu Jintao warned China about this moment more than twenty years ago. In 2003, the then Chinese president coined the phrase "Malacca dilemma" to describe a simple, brutal fact: the country's economic…
Globálisan jelenleg egyértelműen az Indonézia és Malajzia, valamint Szingapúr közötti hajózási útvonal, a Malaka-szoros számít a legfontosabbnak. A globális tengeri kereskedelmi volumen itt 24 százalékot tesz ki, és itt több olaj halad keresztül, mint a Hormuzi-szorosban. Vitathatatlanul ez a legforgalmasabb útvonal, ugyanakkor Szumátra szigetét dél felől is meg lehet kerülni a Szunda- vagy a Lombok-szorosnál, a helyzet mégis alig változik, ezek szintén keskeny tengerszorost jelentenek. Ez a terület meglehetősen békésnek számít, fegyveres konfliktusra nincs kilátás a következő években, ugyanakkor a geopolitikai csatározás egyre jobban eléri, kifejezetten a szoros nyugati kijáratánál India tesz lépéseket a hatalma kiterjesztésére.
Az Andamán- és Nikobár-szigetek szerepe felértékelődött, különösen azt követően, hogy a nagy rivális, Kína, folyamatosan növeli a befolyását a térségben, miközben a tengeri kereskedelme döntő része erre halad. Újdelhinek egy súlyos vita esetén „eszébe juthat”, hogy esetleg katonai erőt alkalmazva avatkozzon be, akár a kereskedelmi útvonalat is befolyásolva. Ez egyelőre távoli forgatókönyvnek tűnik, különösen azért, mert ezzel India olyan fontos partnereit is hátrányos helyzetbe hozná, mint Dél-Korea vagy Japán. A másik kihívást az jelentheti, hogy komolyabb kitérővel ugyan, de ez az útvonal megkerülhető.
World's Largest Oil Chokepoints 1. Strait of Malacca - 23.2 Mn B/D 2. Strait of Hormuz - 20.9 Mn B/D 3. Cape of Good Hope - 9.1 Mn B/D 4. Danish Straits - 4.9 Mn B/D 5. Suez Canal - 4.9 Mn B/D 6. Bab El-Mandeb - 4.2 Mn B/D 7. Turkish Straits - 3.7…
Az elmúlt években a Közel-Kelet környékén több alkalommal is okozott már súlyos zavart, hogy a Vörös-tenger déli bejáratát jelentő Báb el-Mándeb a 2023-ban kirobbanó gázai háborút követően többször is kétséges helyzetbe került. A Jemen nyugati részén jelentős területek felett uralkodó húszi lázadók eleinte bejelentették csatlakozásukat az Izrael-ellenes harcokhoz, ennek markáns megnyilvánulását pedig az jelentette, hogy olyan kereskedelmi hajókat vettek célba rakétákkal (vagy extrém esetben helikopteres rajtaütéssel), amelyet saját szempontrendszerük alapján „cionista érdekekhez” kötöttek. Több civil járművet eltaláltak, néhányat el is süllyesztettek, ez pedig elég volt, hogy
a tengeri világkereskedelem mintegy 8-9 százalékát adó szoros helyett hosszú és költséges alternatívát keressenek a szállítmányozó vállalatok.
Érdekesség, hogy az elmúlt években először nem is egy fegyveres konfliktus, hanem egy egyszerű malőr miatt figyelt fel a világ a tengeri átjárók fontosságára: 2021-ben az Evergreen egyik hatalmas konténerszállító hajója keresztbe fordult a Szuezi-csatornán. Az eddigiekkel ellentétben ez nem természetes képződmény, hanem egy mesterséges vízi út, amely összeköti a Vörös-tengert a Földközi-tengerrel. Az öt évvel ezelőtti eset napokra megbénította az áthaladást a csatornán, komoly kiesést okozva ezzel a világkereskedelemben, rengeteg szállítmány késett, az árak megugrottak. Az utóbbi időszakban került a figyelem középpontjába egy másik mesterséges átjáró, a Panama-csatorna is. Itt nem a lezárási félelmekről szóltak a hírek, inkább a két, globális hegemón szerepkörért viaskodó hatalom, az Egyesült Államok és Kína közötti befolyási vitáról.
A mostani helyzet annyiban más, hogy Irán felvetése a vámszedésről világszerte láncreakciót indíthat el, hiszen
egy sor ország dönthet úgy, hogy nyerészkedni akar a globális kereskedelmen.
Eddig díjakat a mesterséges szorosok esetén kellett fizetni (hiszen annak fenntartása, üzemeltetése, esetleges kapacitásbővítése komoly összegeket emészt fel) az áthaladásért, Teherán után több kormány is vélhetően fontolóra venné a hasonló lépést. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy amennyiben tömegesen terjedne el a gyakorlat, az drasztikus hatást gyakorolhat. A kereskedelem rendkívül megdrágulna, hiszen, ha más miatt nem is, a „fizetőkapuk” megkerülése mindenképpen idő és üzemanyag-veszteséget jelentene – már ahol egyáltalán van lehetőség ilyenre. A legtöbb országnak ugyanakkor ez nem áll érdekében, hiszen a forgalom csökkenése a versenyképességét amortizálná (érdemes Szingapúr példáját venni), ezért ellenzik a díjak bevezetését.
A jövő új útjai
A globális félelmek ugyanakkor továbbra sem múltak el, hogy esetleg ez az ijesztő gyakorlat elterjed, emiatt folyamatosan keresik az új lehetőségeket. A legtöbben azt gondolnák, hogy erre természetes módon már nincs lehetőség, ám ez tévedés: a jövőben a klímaváltozás hatásainak „köszönhetően” egyre reálisabbá válik az északinyugati átjáró megnyílása. Ez gyorsabb és talán biztosabb lehetőséget kínál a tengeri közlekedésben a Távol-Kelet és Észak-Amerika, valamint Európa között. Az útvonal zavartalansága ugyanakkor még nem teszi mindenki számára vonzóvá ezt a lehetőséget. Az év jelentős részén továbbra is be vannak fagyva az északi vizek, miközben Oroszország északi részén hiányosan van kiépítve az infrastruktúra, probléma esetén lassan érhet oda a segítség.
Moszkva megítélése számos kormány szemében minimum kétes (vagy egyenesen ellenséges), ez is nehezíti erre a közlekedést, ráadásul
az Arktisz már évek óta a geopolitikai versenyfutás egyik legmozgalmasabb területe.
Az oroszok más hatalmakkal erős rivalizálásban igyekeznek a lehető legnagyobbat kiharapni a lehetőségekből, ez feszültté teszi a térséget. Az jégsapka olvadása ugyan növeli a lehetőségek számát itt, ugyanakkor várhatóan évtizedek múlva lesz valóban olyan a helyzet, hogy az időjárási körülmények is lehetővé teszik a könnyed(ebb) áthaladást. A forgalom addig is növekszik, ám a fennálló problémák miatt egyelőre globális mértéket nézve kicsi a jelentősége.
A természetes útvonalak mellett visszatérően merülnek fel azok az elképzelések, hogy a keskeny földszorosokat mesterségesen átvágva teremtenek újabb tengeri átjárókat. Ezeknek az elsődleges szerepe, hogy alternatívát jelentsenek a már meglévő útvonalak közelében:
- Törökországban az Isztambul-csatorna a Fekete-tengert a Márvány-tengerrel kötné össze, alternatívát nyújtva a Boszporusznak. Az ország legnagyobb városának nyugati fele ezzel lényegében szigetté válna. Az ökológusok szerint a projekt nagyon súlyos környezeti károkat okozna, valamint sérülékenyebbé tenné a térséget. Az elsőre logikátlannak tűnő beruházást (hiszen az átkelőt teljes egészében Törökország ellenőrzi, nem fenyegetik súlyos konfliktusok) a török vezetés azzal indokolja, hogy ezzel kivezetnék a városból az egyre aggasztóbb hajóforgalom jelentős részét. Sokan ezzel vitatkoznak, szerintük a valódi cél egy infrastrukturális projekttel a gazdaság felpörgetése.
- Kína régi álma, hogy felépítse a „saját Panama-csatornáját”. Az Atlanti- és a Csendes-óceán között hoznának létre egy újabb összeköttetést, Nicaraguában. A terv 2014-ben a szimbolikus alapkőletételig is eljutott, de az állandó nehézségek, a várható veszélyek miatt a helyi kormány végül két évvel ezelőtt visszavonta a korábban kiadott koncessziót a fejlesztésre.
- Már a 17. század óta felmerült a Kra-csatorna terve, amely a Malaka-szorost megkerülve kötné össze az Andamán-tengert és a Thai-öblöt. A szárazföld átvágása itt komoly geopolitikai érdeket jelentene, 1000 kilométerrel megrövidítve a hajók útvonalát. A beruházással Kína nyerné a legnagyobbat, mivel gazdasága túlságosan is függ a hajózási útvonalaktól, ezért keresi az alternatív lehetőségeket. Az elképzelések most a legnagyobb akadályát a térségi geopolitikai csatározások jelentik, mivel az ellenérdekelt felek (Egyesült Államok, India, Szingapúr) és a támogatók (elsősorban Kína) igyekszik meggyőzni a bangkoki kormányt a nekik megfelelő döntésről. Az építkezés hatalmasra rúgó várható összege (jelenleg 30 milliárd dollárra becslik) miatt egyelőre nem látszik, mikor valósulhatna meg az elképzelés.
Nicaragua has made history by hosting a summit to enhance trade between China and Latin America & the Caribbean, where it revealed ambitious plans for a Grand Inter-Oceanic Canal. This project aims to provide an alternative to the Panama Canal, which is grappling with low…
A globális tengeri forgalom kérdése állandóan égető lesz az emberiség számára, ugyanis a rengeteg félelem mellett számos olyan érv van – például az egyszerűség, vagy az árak – amely miatt megkerülhetetlen lesz a szerepe. A Hormuzi-szoros esete ugyanakkor bemutatja, hogy a biztonsági kockázatok miatt szerteágazó, sokoldalú hálózatokban kell gondolkodni, amely vegyesen tartalmaz szárazföldi és tengeri infrastruktúrát. Érdekes, hogy korábban az Európát Indiával összekötő, a kínai Övezet és Út Kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) riválisának szánt IMEC (India–Middle East–Europe Economic Corridor) pontosan ilyet képzelt el, de a Hormuzi-szorost az sem a szárazföldön kerülte meg. A jelen helyzetben látványos igazán, hogy Szaúd-Arábiának mekkora segítséget jelent a kőolajvezeték a Vörös-tenger felé.
A jövő pedig ez lehet a tengerszorosoknál: alternatív szárazföldi megoldások keresése, amely vész esetén segíthet enyhíteni a hatásokat.
