Bejelentette Irán: Amerika háborús cselekményt hajtott végre – Trump felrúgta a tűzszünetet
Globál

Újabb jele van annak, hogy nem fog folytatódni a ma éjjel lejáró tűzszünet Irán és Amerika közt – a teheráni külügyminiszter pár perce arról írt X-oldalán, hogy Washington már meg is szegte a tűzszünetet és háborús cselekményt hajtott végre Irán ellen.

Az iráni kikötők blokádja háborús cselekmény és a tűzszünet megsértése. Egy kereskedőhajó megtámadása és a legénység túszul ejtése ennél is nagyobb sérelem”

– írja ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter X-oldalán.

Irán tudja, hogy kell lebontani a korlátozásokat, megvédeni az érdekeit és tudja, hogy álljon ellen az erőszakos embereknek”

– teszi hozzá.

Az üzenet időzítése mindenképpen érdekes: a blokád kb. egy hete érvényben van, a hajót pedig tegnap hajnalban foglalta le Amerika.

Ma éjjel lejár a tűzszünet Irán és Amerika közt, a mára tervezett tárgyaláson Irán nem jelent meg a blokád miatt, Trump pedig azt mondta: arra számít, hogy holnap folytatódik „a bombázás.”

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

