Botrányos körülmények között távozik Trump embere: újabb minisztert rúgtak ki, pörög a forgóajtó Washingtonban

A bejelentést Steven Cheung, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója tette közzé az X-en, hangsúlyozva, hogy a leköszönő miniszter "a magánszektorban vállal pozíciót". Az új tárcavezető kinevezéséig Keith Sonderling miniszterhelyettes veszi át a posztot ügyvivőként.

Fenomenális munkát végzett az amerikai munkavállalók védelme és a tisztességes munkaügyi gyakorlatok bevezetése kapcsán, és segített az amerikaiaknak további készségek elsajátításában, hogy javítsák az életüket

- tette hozzá Cheung.

Az AP szerint figyelemre méltó, hogy

a korábbi kormányzati távozásokkal ellentétben ezúttal nem maga az elnök jelentette be a hírt.

Január óta több vizsgálat is folyt Chavez-DeRemer ellen. A New York Times múlt heti cikke szerint a munkaügyi tárca működését vizsgáló főfelügyelő a miniszter és belső köre által folytatott kommunikációt világította át. Ez alapján a tárcavezető, valamint vezető munkatársai és családtagjai rendszeresen küldtek személyes üzeneteket és kéréseket fiatal beosztottaknak. A lap úgy tudja, hogy a miniszter férje és édesapja is üzeneteket váltott fiatal női munkatársakkal, akik azt az utasítást kapták, hogy "figyeljenek oda" Chavez-DeRemer családjára.

A belső vizsgálat eredetileg egy januári bejelentés nyomán indult, amely szerint

Chavez-DeRemer intim viszonyt folytatott egy beosztottjával.

Emellett az a gyanú is felmerült, hogy munkaidőben alkoholt fogyasztott, hivatalos útjait pedig elsősorban magáncélból szervezte. A vizsgálatok előrehaladtával legalább négy minisztériumi tisztviselőt távolítottak el posztjáról, köztük volt a miniszter korábbi kabinetfőnöke, annak helyettese, valamint a biztonsági személyzet egy tagja is, akivel a feltételezett viszonyt folytatta.

A Fehér Ház és a minisztérium kezdetben alaptalannak nevezte a vádakat, az újabb részletek nyilvánosságra kerülésével azonban a hivatalos cáfolatok egyre visszafogottabbá váltak. Chavez-DeRemer egy hétfői közösségimédia-bejegyzésben "mélyállami szereplőknek" tulajdonította a gyanúsítást, akik szerinte "az elfogult médiával összejátszva" akarják aláásni Trump politikai küldetését.

A korábbi oregoni republikánus képviselő kezdetben az amerikai érdekvédelmi szervezetek – közte a fuvarozók szakszervezetének (Teamsters) – szokatlan támogatását élvezte, tavaly márciusban a szenátus 67-32 arányban hagyta jóvá a kinevezését.

Miniszterként azonban éppen a munkavállalói szabályozások visszavonásával hívta fel magára a figyelmet:

a tárca több mint 60 munkahelyi szabály átírását vagy eltörlését kezdeményezte, az otthoni ápolók minimálbérétől kezdve a bányabiztonsági előírásokig. A Trump-kormányzat emellett visszavonta a minisztérium által kezelt, gyermek- és kényszermunka elleni nemzetközi segélyeket, amelyek az elmúlt két évtizedben 78 millióval csökkentették a gyermekmunkások számát világszerte.

