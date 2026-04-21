  • Megjelenítés
Értesülés: Amerikába utazik Orbán Viktor, meglepő ok állhat az út hátterében
Globál

Értesülés: Amerikába utazik Orbán Viktor, meglepő ok állhat az út hátterében

Portfolio
A leköszönő miniszterelnök, Orbán Viktor hosszabb időre az Egyesült Államokba utazik. Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró úgy értesült, hogy a nyári labdarúgó-világbajnokság megtekintése mellett a kint élő családjával is időt tölt, továbbá Donald Trump köreivel és amerikai jobboldali agytrösztökkel is egyeztet.

A leköszönő kormányfő terveit ismerő források szerint Orbán Viktor mindenképpen kilátogat a június 11. és július 19. között zajló, túlnyomórészt az Egyesült Államokban megrendezett labdarúgó-világbajnokságra. Bár az még kérdéses, pontosan hány mérkőzést tud a helyszínen megtekinteni, a július 19-i New Jersey-i döntőn biztosan ott lesz a MetLife Stadionban.

A politikus az utazást pihenéssel és családlátogatással köti össze. New Yorkban fog időt tölteni lányával, Orbán Ráhellel, vejével, Tiborcz Istvánnal és az unokáival. A Tiborcz család egy rövidebb spanyolországi kitérő után még tavaly költözött az Egyesült Államokba. A lépést hivatalosan Orbán Ráhel egyetemi tanulmányaival indokolták. Politikai körökben azonban már a távozásuk előtt arról beszéltek, hogy a kiköltözés valódi célja egy tengerentúli bázis kiépítése.

A sportesemények és a családi programok mellett állítólag

az amerikai út politikai és üzleti célokat is szolgál.

Még több Globál

Fokozódik a helyzet Irán partjainál: Amerika nagyon felpörgött, 28 hajóra csapott le a haditengerészet

Masszív rendőrségi razzia történt: 1000 rendőr mozdult meg egyszerre - Hatalmas bűnözői hálózat kerül rácsok mögé Németországban

A második világháború óta nem volt ilyen: masszív fegyverkezésbe kezd Amerika - Trump parancsa kiemelt figyelmet kap

A magyar-amerikai kapcsolatokra rálátó források szerint Orbán Viktor az utazás során tárgyalásokat folytat majd Donald Trump köreivel. Ezenkívül találkozik az amerikai jobboldali és szélsőjobboldali üzleti szféra, valamint a különféle agytrösztök meghatározó szereplőivel is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Von der Leyen bizottsága rábólintott egy olyan tervre, amivel több milliárd eurónyi uniós pénzt hívhat le Magyar Péter
Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility