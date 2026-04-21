Értesülés: Amerikába utazik Orbán Viktor, meglepő ok állhat az út hátterében

A leköszönő kormányfő terveit ismerő források szerint Orbán Viktor mindenképpen kilátogat a június 11. és július 19. között zajló, túlnyomórészt az Egyesült Államokban megrendezett labdarúgó-világbajnokságra. Bár az még kérdéses, pontosan hány mérkőzést tud a helyszínen megtekinteni, a július 19-i New Jersey-i döntőn biztosan ott lesz a MetLife Stadionban.
A politikus az utazást pihenéssel és családlátogatással köti össze. New Yorkban fog időt tölteni lányával, Orbán Ráhellel, vejével, Tiborcz Istvánnal és az unokáival. A Tiborcz család egy rövidebb spanyolországi kitérő után még tavaly költözött az Egyesült Államokba. A lépést hivatalosan Orbán Ráhel egyetemi tanulmányaival indokolták. Politikai körökben azonban már a távozásuk előtt arról beszéltek, hogy a kiköltözés valódi célja egy tengerentúli bázis kiépítése.
A sportesemények és a családi programok mellett állítólag
az amerikai út politikai és üzleti célokat is szolgál.
A magyar-amerikai kapcsolatokra rálátó források szerint Orbán Viktor az utazás során tárgyalásokat folytat majd Donald Trump köreivel. Ezenkívül találkozik az amerikai jobboldali és szélsőjobboldali üzleti szféra, valamint a különféle agytrösztök meghatározó szereplőivel is.
