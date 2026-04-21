Fegyverrel szabadítottak ki egy ukrán foglyot Putyin zsoldosai – Itt meg mi folyik?
Bevetést hajtottak végre az orosz Wagner csoportból kivált Afrika Hadtest (Afrikakorps) zsoldosai Maliban – az akció során egy orosz és egy ukrán állampolgárt is kiszabadítottak – számol be a TASZSZ hírügynökség.

A két férfit 2024 júliusában rabolta el a Dzsamat Nuszrát al-Iszlám val-Muszlimi nevű dzsihadista radikális csoport, őket szabadították ki most az orosz zsoldosok.

A két férfit Oroszországba fogják szállítani, ahol egészségügyi ellátást fognak kapni

– számol be az orosz állami lap.

A kiszabadított túszokról szinte semmit nem tudni, nevükön és életkorukon kívül, emellett annyi információ ismert még, hogy egy nyersanyag-kutató vállalat alkalmazottai voltak.

Maliban a 2021-es katonai puccs óta folyamatosan veszik át az elsődleges külföldi biztonsági támogató szerepét az oroszok az országból kiszorított franciáktól. Oroszország támogatásáért cserébe bányákat, nyersanyagokat kap az afrikai országtól. A kormányerők főleg különféle radikális dzsihadista csoportokkal harcolnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

