Fokozódik a helyzet Irán partjainál: Amerika nagyon felpörgött, 28 hajóra csapott le a haditengerészet

Irán közben továbbra is azt állítja, hogy egyes hajói sikeresen áthaladtak a Hormuzi-szoroson, vagyis áttörték az amerikai blokádot. A két fél álláspontja között tehát jelentős az eltérés.

A blokád ugyanakkor nem csupán katonai kérdés, hiszen úgy tűnik, ez jelenti a fő akadályt az iráni–amerikai diplomáciai tárgyalások folytatásában is.

Irán korábban az iszlámábádi egyeztetések keretében tárgyalt az Egyesült Államokkal a konfliktus tartós lezárásáról. Teherán azonban jelenleg nem hajlandó újabb delegációt küldeni a pakisztáni fővárosba. Az iráni tisztségviselők egyértelművé tették: az ország nem tárgyal fenyegetés alatt, márpedig a tengeri blokádot egyértelműen annak tekintik.

A helyzetet tovább komplikálja, hogy ma lejár a tűzszünet Amerika és Irán közt - egyelőre nincs jele annak, hogy hosszabbítás lenne tervben.

