Fokozódik a helyzet Irán partjainál: Amerika nagyon felpörgött, 28 hajóra csapott le a haditengerészet
Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) közlése szerint az Irán elleni tengeri blokád kezdete óta 28 hajót kényszerítettek visszafordulásra. Ezek a vízi járművek iráni kikötőkbe próbáltak befutni, vagy éppen onnan akartak kihajózni - számolt be az Al-Dzsazíra.

Irán közben továbbra is azt állítja, hogy egyes hajói sikeresen áthaladtak a Hormuzi-szoroson, vagyis áttörték az amerikai blokádot. A két fél álláspontja között tehát jelentős az eltérés.

A blokád ugyanakkor nem csupán katonai kérdés, hiszen úgy tűnik, ez jelenti a fő akadályt az iráni–amerikai diplomáciai tárgyalások folytatásában is.

Irán korábban az iszlámábádi egyeztetések keretében tárgyalt az Egyesült Államokkal a konfliktus tartós lezárásáról. Teherán azonban jelenleg nem hajlandó újabb delegációt küldeni a pakisztáni fővárosba. Az iráni tisztségviselők egyértelművé tették: az ország nem tárgyal fenyegetés alatt, márpedig a tengeri blokádot egyértelműen annak tekintik.

A helyzetet tovább komplikálja, hogy ma lejár a tűzszünet Amerika és Irán közt - egyelőre nincs jele annak, hogy hosszabbítás lenne tervben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

