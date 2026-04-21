Több száz hajó rekedt a Perzsa-öbölben az Egyesült Államok és Izrael közös február 28-i támadását követően. Arsenio Dominguez, az IMO főtitkára arról beszélt, hogy ezek kimenekítésére egy tervet dolgoznak ki, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ezt csak akkor lehet végrehajtani, ha egyértelmű jelek mutatnak a feszültség enyhülésére. Kijelentette, hogy
a részletek egyelőre kidolgozás alatt vannak, de olyan dolgokat is bele foglalnak majd, mint például a hajók indulási sorrendje, amely függ például a legénység parton töltött idejétől is.
Dominguez egy konkrétumot már megemlített az evakuálási tervek esetében, méghozzá az útvonalat: az 1968-as Irán és Omán által javasolt, az IMO által elfogadott forgalomelválasztási rendszer alapján vonulnának a járművek. Teherán az elmúlt hetekben egy másik rendszert dolgozott ki, amely a partjaihoz közel halad el, ez pedig lehetővé teszi számára, hogy áthaladási díjakat szedjen. Ezt az útvonalat ugyanakkor a szervezet egyelőre nem hagyta jóvá, és az evakuációs terv alapján ez nincs is tervben. Az IMO Ománnal és Iránnal is folyamatosan konzultál, hogy a tervet végre tudják hajtani, és a hajók biztonságosan elhagyhassák a Perzsa-öblöt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Ian Forsyth/Getty Images
Hatalmas a baj: több száz hajó került csapdába Amerika támadását követően, készülnek az evakuációs tervek
Még nem ismertek a részletek.
