Hatalmas a baj: több száz hajó került csapdába Amerika támadását követően, készülnek az evakuációs tervek
A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) több száz hajó evakuálási tervén dolgozik, amely a Perzsa-öbölben rekedt – közölte a Bloomberg.

Több száz hajó rekedt a Perzsa-öbölben az Egyesült Államok és Izrael közös február 28-i támadását követően. Arsenio Dominguez, az IMO főtitkára arról beszélt, hogy ezek kimenekítésére egy tervet dolgoznak ki, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ezt csak akkor lehet végrehajtani, ha egyértelmű jelek mutatnak a feszültség enyhülésére. Kijelentette, hogy

a részletek egyelőre kidolgozás alatt vannak, de olyan dolgokat is bele foglalnak majd, mint például a hajók indulási sorrendje, amely függ például a legénység parton töltött idejétől is.

Dominguez egy konkrétumot már megemlített az evakuálási tervek esetében, méghozzá az útvonalat: az 1968-as Irán és Omán által javasolt, az IMO által elfogadott forgalomelválasztási rendszer alapján vonulnának a járművek. Teherán az elmúlt hetekben egy másik rendszert dolgozott ki, amely a partjaihoz közel halad el, ez pedig lehetővé teszi számára, hogy áthaladási díjakat szedjen. Ezt az útvonalat ugyanakkor a szervezet egyelőre nem hagyta jóvá, és az evakuációs terv alapján ez nincs is tervben. Az IMO Ománnal és Iránnal is folyamatosan konzultál, hogy a tervet végre tudják hajtani, és a hajók biztonságosan elhagyhassák a Perzsa-öblöt.

