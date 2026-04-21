Ilyen még soha nem történt: három ország is lezárta légterét, vissza kellett fordulnia az elnöki különgépnek

A tajvani elnök szerdán indult volna a dél-afrikai Szváziföldre, amely azon tizenkét állam egyike, amely a Kínai Köztársaságot, azaz a mindenkori tajvani kormányzatot ismeri el a hivatalos Kínaként.

Ez volt az első alkalom, hogy egy tajvani elnöknek le kellett mondania útját a kínai nyomásgyakorlás miatt.

Az utazás célja az volt, hogy Laj Csing-tö részt vegyen III. Mswati szváziföldi király trónra lépésének 40. évfordulóján. A tajvani elnöki hivatal tájékoztatása szerint azonban

a Seychelle-szigetek, Mauritius és Madagaszkár előzetes figyelmeztetés nélkül megtagadta az elnöki különgép áthaladását a légterén.

Tajpej szerint a példátlan lépés hátterében a kínai hatóságok intenzív nyomásgyakorlása és gazdasági zsarolása áll. Egy magas rangú tajvani biztonsági tisztviselő úgy nyilatkozott, hogy

tudomásuk szerint Kína gazdasági szankciókkal fenyegette meg az érintett afrikai országokat.

Ezek közé tartozott a korábbi adósságkönnyítési megállapodások visszavonása is.

Laj Csing-tö a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy Kína elnyomó intézkedései jól mutatják a tekintélyelvű államok jelentette fenyegetést a békére és a stabilitásra. Hozzátette azonban, hogy semmilyen nyomásgyakorlás nem törheti meg Tajvan elkötelezettségét a nemzetközi közösség iránt.

A Seychelle-szigetek külügyminisztériuma megerősítette a tiltást. Állításuk szerint azonban a döntést önállóan, a Tajvan szuverenitását el nem ismerő, régóta fennálló politikájukkal összhangban hozták meg.

Madagaszkár szintén elismerte az átrepülési kérelem elutasítását. Kiemelték, hogy diplomáciájuk kizárólag az "Egy Kína" elvet tartja tiszteletben, és a határozatot a légterük feletti szuverenitásuk megőrzése érdekében hozták.

Mauritius nem reagált az esettel kapcsolatban.

Bár a tajvani államfők korábban gond nélkül repültek át olyan országok felett is, amelyekkel a szigetországnak nincs hivatalos kapcsolata, Peking különösen ellenséges a jelenlegi elnökkel szemben. A kínai vezetés gyakran szeparatistának bélyegzi őt. Laj Csing-tö többször is egyértelművé tette, hogy kizárólag a tajvani nép dönthet a saját jövőjéről, és határozottan elutasítja Kína területi követeléseit.

A kínai külügyminisztérium egyelőre nem kommentálta a meghiúsult utazás körülményeit.

Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images