Kész, ennyi volt: Trump nem akarja meghosszabbítani a fegyverszünetet Iránnal, de van egy nagy terve

Trump arra számít, hogy hamarosan egy „nagyszerű megállapodás” születik Washington és Teherán között. Hozzátette, hogy az iszlamista rezsimnek „nincs más lehetősége”. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy

nem számít a szerdán lejáró tűzszüneti megállapodás meghosszabbítására.

A két ország között ma lett volna újabb tárgyalás a konfliktus lezárásáról, de Irán ezen visszautasította a részvételt arra hivatkozva, hogy az amerikai blokád a Hormuzi-szorosnál akadályozza a megbeszélést. A Fehér Ház álláspontja ezzel szemben az, hogy mindaddig fennmarad a zár, ameddig nem születik megállapodás.

Elpusztítottuk a haditengerészetüket, a légierőjüket, a vezetőiket. Őszintén szólva, eltávolítottuk a vezetőiket, ami bizonyos szempontból bonyolítja a dolgokat, de ezek a vezetők sokkal racionálisabbak

– hangsúlyozta az amerikai elnök.

Kifejtette ugyanakkor, hogy a rezsimváltásban ő közvetve vett részt, de „nem olyasmi, amit ő meg fog tenni”. Ezzel arra utalhatott, hogy megváltoztak az eredeti elképzelések, immár nem az a háború célja, hogy rezsimváltás történjen, ám Trump szerint ez majd közvetve mégis végbe fog menni. Azt nem mondta el a beszélgetés során, hogy a fegyverszünet lejártát követően milyen forgatókönyvek vannak. Több amerikai katonai vezető kifejtette, hogy készen állnak a háború folytatására.

