Készülnek a legrosszabbra: kiderült, mi lehet a nagyhatalom elsődleges célpontja egy katonai invázió esetén

A sziget arra készül, hogy az eddigieknél nagyobb figyelmet fordítson a radarállomások védelmére. A jelentés szerint ez azzal fog járni, hogy átszervezik az eddigi katonai rendőri különítményeket, külön biztonsági szakaszokká. Ezt követően egy ezredes fogja átvenni az irányítást, akinek elsősorban az erőforrások hatékonyabb elosztása lesz a feladata. Ettől azt remélik, hogy javulni fog a védelmi képesség. A légierő ezen felül mintegy 789 ezer dollárnyi összeget költ járőrjárművek beszerzésére.

Jelenleg a katonai rendőrség ügyel az érzékeny katonai központok védelméért, a protokoll szerint dróntámadás esetén egy percen belül mozgósítani kell a védelemért felelős egységeket.

A rendelkezésre álló drónzavarókkal igyekeznek elérni, hogy a támadó eszközt a földre kényszerítsék, vagy visszafordulásra késztessék. Drónokat is bevetnek, hogy ezekkel gyorsabban értesüljenek egy esetleges veszélyhelyzetről. A jelenleg is zajló háborúk ugyanakkor rávilágítottak, hogy ennél hatékonyabb megoldásokat kell alkalmazniuk, például a drónképességeket fejleszteniük kell, valamint még jobban össze kell hangolniuk a képességeket.

A bejelentést nem lehet elválasztani a Közel-Kelet eseményeitől. Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án csapást mért Iránra, erre az iszlamista rezsim drasztikus válasszal reagált: gyakorlatilag a térség összes országára csapást mért. Teherán kiemelten a radarközpontokat támadta, a jelentések szerint több alkalommal súlyos károkat okozva a rendkívül érzékeny eszközökben. A következmény nem maradt el, információk szerint az amerikai megfigyelési képességek jelentősen romlottak a térségben. A taktika vélhetően Peking figyelmét is felkeltette, ezét Tajpejben arra számítanak, hogy

egy esetleges kínai katonai invázió esetén a radarállomásokat vennék célba az elsők között.

