Készülnek a legrosszabbra: kiderült, mi lehet a nagyhatalom elsődleges célpontja egy katonai invázió esetén

A sziget arra készül, hogy az eddigieknél nagyobb figyelmet fordítson a radarállomások védelmére. A jelentés szerint ez azzal fog járni, hogy átszervezik az eddigi katonai rendőri különítményeket, külön biztonsági szakaszokká. Ezt követően egy ezredes fogja átvenni az irányítást, akinek elsősorban az erőforrások hatékonyabb elosztása lesz a feladata. Ettől azt remélik, hogy javulni fog a védelmi képesség. A légierő ezen felül mintegy 789 ezer dollárnyi összeget költ járőrjárművek beszerzésére.
Jelenleg a katonai rendőrség ügyel az érzékeny katonai központok védelméért, a protokoll szerint dróntámadás esetén egy percen belül mozgósítani kell a védelemért felelős egységeket.
A rendelkezésre álló drónzavarókkal igyekeznek elérni, hogy a támadó eszközt a földre kényszerítsék, vagy visszafordulásra késztessék. Drónokat is bevetnek, hogy ezekkel gyorsabban értesüljenek egy esetleges veszélyhelyzetről. A jelenleg is zajló háborúk ugyanakkor rávilágítottak, hogy ennél hatékonyabb megoldásokat kell alkalmazniuk, például a drónképességeket fejleszteniük kell, valamint még jobban össze kell hangolniuk a képességeket.
A bejelentést nem lehet elválasztani a Közel-Kelet eseményeitől. Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án csapást mért Iránra, erre az iszlamista rezsim drasztikus válasszal reagált: gyakorlatilag a térség összes országára csapást mért. Teherán kiemelten a radarközpontokat támadta, a jelentések szerint több alkalommal súlyos károkat okozva a rendkívül érzékeny eszközökben. A következmény nem maradt el, információk szerint az amerikai megfigyelési képességek jelentősen romlottak a térségben. A taktika vélhetően Peking figyelmét is felkeltette, ezét Tajpejben arra számítanak, hogy
egy esetleges kínai katonai invázió esetén a radarállomásokat vennék célba az elsők között.
Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images
Ritkán látott katasztrófa rázta meg a világ egyik legerősebb országának hadseregét: éles bevetés közben robbant fel a harckocsi
A miniszterelnök azonnal lépett.
Fájdalmas hír jött a nyaralóknak: elképesztő drágulást hoz a háború a repülőjegyeknél
Járattörlések is fenyegetnek.
Különös dolgok bukkannak fel a magyar főváros elhagyatott üzleteiben - Mutatjuk, mik lepik el a kirakatokat a következő hetekben
Közel 100 pályázatból nyolc vállalkozó valósíthatja meg ötleteit a Nyitva! Népszínház - Kiadó üzletek fesztiválján.
Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI
Varga Botonddal, a SERCO AI és Innovációs Üzletágvezetőjével beszélgettünk.
Precedensértékű pofont kapott a leköszönő magyar kormány az uniós bíróságtól, elkaszálták a sokat vitatott adót
Nem einstandolható az ingyenes széndioxid kvóta.
IEA: Minden idők legnagyobb energiaválsága szakad a világra
Nem csak az iráni háború miatt.
Botrányos körülmények között távozik Trump embere: újabb minisztert rúgtak ki, pörög a forgóajtó Washingtonban
Másfél hónapon belül ő a harmadik.
Új vezető érkezik az iPhone gyártójához: egy nagy kihívás áll előtte
A legfontosabb feladata lesz.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Zsiday Viktor: A ciklus elején elkövetett hiba sokéves következményekkel járhat
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Az orosz olaj és gáz, vagy az uniós pénzek fontosabbak Magyarországnak?
A választási kampány egyik központi kérdése volt az olcsó orosz energia. Nagy kérdés, hogy valójában mennyire olcsó, és vajon többet ér-e, mint a beragadt uniós... The post Az orosz olaj é
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Már látják a magyar cégek, kitől és milyen munkát vesz el az AI
Varga Botonddal, a SERCO AI és Innovációs Üzletágvezetőjével beszélgettünk.
Meddig száguldhat a forint, és lehet-e túl erős?
Ellentétes erők küzdelme fog zajlani, ha valóban az euró lesz az irány.
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!