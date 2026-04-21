Kiderült a gigantikus hadiüzlet titka: több milliárd eurót kérnek a hajókért, de van egy hatalmas bökkenő

Gonzalo Mateo-Guerrero, a Navantia operatív igazgatója április 16-án a Dagens Nyheter svéd napilapnak nyilatkozva árulta el az ajánlat részleteit. A 3 milliárd eurós ár négy kész hajót tartalmaz. Ez az összeg azonban nem foglalja magában a rakétákat, a torpedókat és a hosszú távú logisztikai támogatást.

A végső költség a szerződés terjedelmétől függően akár 3,6–5,4 milliárd euróra is emelkedhet. Ez a költségnövekedés különösen a fegyverzet és a karbantartás bevonása esetén valószínű.

A spanyol vállalat vállalása szerint két egységet 2030-ra, további kettőt pedig 2031-re adna át a svéd haditengerészetnek. A tervezett Alfa 4000 fregatt 4300 tonnás vízkiszorítású lenne. A légvédelmi rakéták számára egy 16 cellás, függőleges rakétaindító rendszerrel (VLS) is felszerelnék. Emellett a hajó egy fejlett szonárrendszert is kapna a tengeralattjáró-elhárító feladatokhoz. A Navantia svéd technológia integrálását is tervezi. A hajókba a Saab harcvezetési rendszerét és hazai fegyverrendszereket építenének, amivel biztosítanák a svéd szuverenitást a flottaműveletek felett.

A svéd követelményrendszer 120 méternél hosszabb, 3000–4500 tonna vízkiszorítású hajókat ír elő. A kezdeti hadműveleti képesség elérését 2030-ra tűzték ki célul. A programot 2023 és 2024 között átstrukturálták. Az eredetileg öt hajóra tervezett flottát négyre csökkentették, miközben a Visby-osztályú korvettek kiváltásának célkitűzése változatlan maradt.

A Navantia két komoly vetélytárssal néz szembe a svéd fregattbeszerzési pályázaton. A francia Naval Group az FDI fregattal pályázik, a Saab pedig a brit Babcock vállalattal közösen az Arrowhead 120-as tervvel száll versenybe. Stockholm a beszállító kiválasztásáról 2026 első felében dönt.

