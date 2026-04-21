Kiderült az ukrán mesterterv: Trump után "Donnylandre" neveznék el az új miniállamot, ami a béke kulcsa lehet

Négy, a tárgyalásokat jól ismerő forrás szerint az elnevezést először félig tréfásan vetette fel egy ukrán tárgyaló. A kifejezés azonban azóta is használatban maradt az egyeztetéseken, bár tudomásuk szerint hivatalos dokumentumokba még nem került bele. A javaslat mögött az a szándék állt, hogy

rábírják a Trump-kormányzatot a határozottabb fellépésre Moszkva területi követeléseivel szemben.

Vlagyimir Putyin ugyanis továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz erők elérjék a Donyecki terület közigazgatási határát. Ez az a régió, ahol a Kreml már 2014 óta háborúzik.

A "Donnylandként" emlegetett terület, amely egy nagyjából 80 kilométer hosszú és 65 kilométer széles sáv, jelenleg a megállapodás egyik legfőbb akadálya. Ukrán tisztségviselők szerint mintegy 190 ezer ember él itt, bár a tárgyalásokhoz közel álló források úgy vélik, hogy a valós szám ennek csupán a fele lehet. A terület rendkívül közel fekszik a frontvonalhoz. Ezt jól mutatja, hogy a fő bekötőutat hálókkal fedik le az orosz dróntámadások ellen. A helyi gazdaság eközben gyakorlatilag egyetlen működő szénbányára és a katonákat kiszolgáló üzletekre korlátozódik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly decemberben jelezte, nyitott lenne egy kompromisszumra.

Ez egy olyan demilitarizált övezetet vagy szabad gazdasági övezetet hozna létre a vitatott területen, amelyet egyik fél sem vonna teljes ellenőrzés alá.

A tárgyalásokon felmerült, hogy Trump Békebizottsága is szerepet kaphatna az igazgatásban. Ehhez a testülethez azonban eddig sem Oroszország, sem Ukrajna nem csatlakozott. A Kreml ráadásul csak egyetlen feltétellel volt hajlandó tárgyalni a demilitarizált övezetről: ha ott orosz rendőrök vagy a Nemzeti Gárda alakulatai járőrözhetnek. Ezt a feltételt Kijev teljességgel elfogadhatatlannak tartotta.

Samuel Charap, a RAND Corporation elemzője szerint mindkét fél mutatott némi rugalmasságot a terület jövőjét illetően. Ukrajna szempontjából a névválasztás mögött komoly biztonsági megfontolás is meghúzódik. Ha Trump neve fémjelzi a zónát, az komoly elrettentő erővel bírhat egy esetleges jövőbeli orosz támadással szemben. A tárgyalásokon felmerült egy másik javaslat is, az úgynevezett "monacói modell". Ez egy félautonóm miniállamot hozna létre, amely offshore gazdasági övezetként működne. Ez az elképzelés már a szerződéstervezetekbe is bekerült.

Február végén azonban a tárgyalások elakadtak a területi kérdéseken. Ezzel egy időben az amerikai tárgyalócsapat – Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner – figyelmét egyre inkább az iráni konfliktus kötötte le. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egyértelművé tette: Moszkva kizárólag a Donbász feletti teljes jogi ellenőrzést hajlandó elfogadni. Zelenszkij eközben "hatalmas hibának" nevezte a területek feladását a békéért cserébe. A területi vitákban azóta sem történt elmozdulás egyik fél részéről sem. Ugyanakkor más témákban, például az Ukrajna háború utáni biztonságát szavatoló amerikai garanciák ügyében, tovább folytatódtak az egyeztetések.

