Kiderült az ukrán mesterterv: Trump után
Kiderült az ukrán mesterterv: Trump után "Donnylandre" neveznék el az új miniállamot, ami a béke kulcsa lehet

Az ukrajnai béketárgyalások egyik eddig nyilvánosságra nem került, meglepő eleme a "Donnyland" elnevezés. Ukrán diplomaták a vitatott donbászi területsávra javasolták ezt a nevet, amely a "Donbász" és a "Donald" szavak összevonásából született. A lépéssel Kijev megpróbálja elnyerni Donald Trump szimpátiáját a saját ügye iránt - jelentette a The New York Times.

Négy, a tárgyalásokat jól ismerő forrás szerint az elnevezést először félig tréfásan vetette fel egy ukrán tárgyaló. A kifejezés azonban azóta is használatban maradt az egyeztetéseken, bár tudomásuk szerint hivatalos dokumentumokba még nem került bele. A javaslat mögött az a szándék állt, hogy

rábírják a Trump-kormányzatot a határozottabb fellépésre Moszkva területi követeléseivel szemben.

Vlagyimir Putyin ugyanis továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az orosz erők elérjék a Donyecki terület közigazgatási határát. Ez az a régió, ahol a Kreml már 2014 óta háborúzik.

A "Donnylandként" emlegetett terület, amely egy nagyjából 80 kilométer hosszú és 65 kilométer széles sáv, jelenleg a megállapodás egyik legfőbb akadálya. Ukrán tisztségviselők szerint mintegy 190 ezer ember él itt, bár a tárgyalásokhoz közel álló források úgy vélik, hogy a valós szám ennek csupán a fele lehet. A terület rendkívül közel fekszik a frontvonalhoz. Ezt jól mutatja, hogy a fő bekötőutat hálókkal fedik le az orosz dróntámadások ellen. A helyi gazdaság eközben gyakorlatilag egyetlen működő szénbányára és a katonákat kiszolgáló üzletekre korlátozódik.

Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Olyan bejelentést tett Zelenszkij, amitől egész Magyarország fellélegezhet - Egyetlen dolgot vár Ukrajna cserébe

A bélflóra lehet a Parkinson-kór korai jelzőrendszere egy új kutatás szerint

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly decemberben jelezte, nyitott lenne egy kompromisszumra.

Ez egy olyan demilitarizált övezetet vagy szabad gazdasági övezetet hozna létre a vitatott területen, amelyet egyik fél sem vonna teljes ellenőrzés alá.

A tárgyalásokon felmerült, hogy Trump Békebizottsága is szerepet kaphatna az igazgatásban. Ehhez a testülethez azonban eddig sem Oroszország, sem Ukrajna nem csatlakozott. A Kreml ráadásul csak egyetlen feltétellel volt hajlandó tárgyalni a demilitarizált övezetről: ha ott orosz rendőrök vagy a Nemzeti Gárda alakulatai járőrözhetnek. Ezt a feltételt Kijev teljességgel elfogadhatatlannak tartotta.

Samuel Charap, a RAND Corporation elemzője szerint mindkét fél mutatott némi rugalmasságot a terület jövőjét illetően. Ukrajna szempontjából a névválasztás mögött komoly biztonsági megfontolás is meghúzódik. Ha Trump neve fémjelzi a zónát, az komoly elrettentő erővel bírhat egy esetleges jövőbeli orosz támadással szemben. A tárgyalásokon felmerült egy másik javaslat is, az úgynevezett "monacói modell". Ez egy félautonóm miniállamot hozna létre, amely offshore gazdasági övezetként működne. Ez az elképzelés már a szerződéstervezetekbe is bekerült.

Február végén azonban a tárgyalások elakadtak a területi kérdéseken. Ezzel egy időben az amerikai tárgyalócsapat – Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner – figyelmét egyre inkább az iráni konfliktus kötötte le. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egyértelművé tette: Moszkva kizárólag a Donbász feletti teljes jogi ellenőrzést hajlandó elfogadni. Zelenszkij eközben "hatalmas hibának" nevezte a területek feladását a békéért cserébe. A területi vitákban azóta sem történt elmozdulás egyik fél részéről sem. Ugyanakkor más témákban, például az Ukrajna háború utáni biztonságát szavatoló amerikai garanciák ügyében, tovább folytatódtak az egyeztetések.

Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Már Putyint fojtogatja a lappangó válság Oroszországban – jelentett a hírszerzés

Barátság vezeték: megindult a műszaki teszt, már szerdán újra jöhet olaj Magyarországra

Megérkezett a videó: egy teljesen új fegyverrel kezdték el levadászni az orosz drónokat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Von der Leyen bizottsága rábólintott egy olyan tervre, amivel több milliárd eurónyi uniós pénzt hívhat le Magyar Péter
Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
