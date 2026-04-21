  • Megjelenítés
Kiderült, hogy nézhet ki Amerika hatodik generációs haditengerészeti vadászgépe: videón bukkant fel az F/A-XX
Globál

Portfolio
A The War Zone (TWZ) katonai szaklap számolt be arról a videóról, amely bemutatja az Egyesült Államok F/A-XX hatodik generációs vadászgépének koncepcióját.

Az amerikai haditengerészeti műveleti főnök elmondta, hogy Washington augusztusban tehet pontot a találgatások végére, és eldőlhet, hogy melyik hadiipari óriás kapja meg az F/A-XX hatodik generációs vadászgép fejlesztését. Amikor ez a kijelentés elhangzott, az egyik, még versenyben lévő vállalat, a Northrop Grumman bemutatta egy videóban a saját elképzelését. A vállalat a következő szöveget csatolta a felvételhez:

Aholnap horizontját hozzuk fókuszba, gyorsabban, erősebben és készen állva, amikor a harcosnak szüksége van rá.

A képek elemzéséből kiderül, hogy a Northrop Grumman továbbra is az állóképeken bemutatott formatervben gondolkodik. A TWZ kiemeli, hogy széles orrot, a lopakodást elősegítő farok nélküli kialakítást választottak a tervezők. A katonai szaklap külön megjegyzi, hogy a futóművet és a kabinetetőt különösnek tartják, másmilyen elképzelésük volt korábban a modern hatodik generációs haditengerészeti vadászgép kialakításával kapcsolatban. Ugyanakkor kiemelik, hogy a klip nem valós felvételeket tartalmaz, ezért máshogy nézhet ki, mint a konkrét tervek. Azt ugyanakkor kiemelték, hogy

Még több Globál

néhány jellegzetes fejlesztés méretét (például a légbeömlőkét) megváltoztatták annak érdekében, hogy a riválisok ne következtessenek belőle a tervezési megoldásokra.

A szárnyak esetén az ívelt formatervezést és az összehajthatóságot emelte ki az elemzés. Azt ugyanakkor a furcsának titulált kabintető miatt nem tudják pontosan megállapítani, hogy egy- vagy kétüléses verzióban gondolkodnak-e a tervezők. A megrendelő azt várja, hogy az F/A-XX hatodik generációs vadászgép legalább 1600 kilométeres körben legyen képes harci bevetéseket végrehajtani, miközben a nehézvadászgépek kategóriájába tartozik.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

