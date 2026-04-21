Kiderült, hogy nézhet ki Amerika hatodik generációs haditengerészeti vadászgépe: videón bukkant fel az F/A-XX

Az amerikai haditengerészeti műveleti főnök elmondta, hogy Washington augusztusban tehet pontot a találgatások végére, és eldőlhet, hogy melyik hadiipari óriás kapja meg az F/A-XX hatodik generációs vadászgép fejlesztését. Amikor ez a kijelentés elhangzott, az egyik, még versenyben lévő vállalat, a Northrop Grumman bemutatta egy videóban a saját elképzelését. A vállalat a következő szöveget csatolta a felvételhez:

Aholnap horizontját hozzuk fókuszba, gyorsabban, erősebben és készen állva, amikor a harcosnak szüksége van rá.

We're bringing tomorrow’s horizon into focus, faster, stronger and ready when the warfighter needs it.#SAS2026 pic.twitter.com/r0uORyR5kM https://twitter.com/hashtag/SAS2026?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Northrop Grumman (@northropgrumman) April 20, 2026

A képek elemzéséből kiderül, hogy a Northrop Grumman továbbra is az állóképeken bemutatott formatervben gondolkodik. A TWZ kiemeli, hogy széles orrot, a lopakodást elősegítő farok nélküli kialakítást választottak a tervezők. A katonai szaklap külön megjegyzi, hogy a futóművet és a kabinetetőt különösnek tartják, másmilyen elképzelésük volt korábban a modern hatodik generációs haditengerészeti vadászgép kialakításával kapcsolatban. Ugyanakkor kiemelik, hogy a klip nem valós felvételeket tartalmaz, ezért máshogy nézhet ki, mint a konkrét tervek. Azt ugyanakkor kiemelték, hogy

néhány jellegzetes fejlesztés méretét (például a légbeömlőkét) megváltoztatták annak érdekében, hogy a riválisok ne következtessenek belőle a tervezési megoldásokra.

A szárnyak esetén az ívelt formatervezést és az összehajthatóságot emelte ki az elemzés. Azt ugyanakkor a furcsának titulált kabintető miatt nem tudják pontosan megállapítani, hogy egy- vagy kétüléses verzióban gondolkodnak-e a tervezők. A megrendelő azt várja, hogy az F/A-XX hatodik generációs vadászgép legalább 1600 kilométeres körben legyen képes harci bevetéseket végrehajtani, miközben a nehézvadászgépek kategóriájába tartozik.

