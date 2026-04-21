Kifakadt Zelenszkij az Egyesült Államokra: úgy érzi, Ukrajna háta mögött egyezkednek Putyinnal
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy április 20-i interjúban kételyeit fejezte ki a béketárgyalások kilátásaival kapcsolatban. Eközben Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottak ukrán tisztviselőkkel készültek találkozni az oroszokkal folytatott, megrekedt egyeztetések árnyékában - számolt be a Kyiv Independent.

"Úgy gondolom, a látogatásukra inkább nekik van szükségük, nem nekünk" - mondta Zelenszkij az ICTV ukrán csatornának adott átfogó interjújában. Az államfő tiszteletlenségnek nevezte, hogy az amerikai küldöttek többször is Moszkvába utaztak, és találkoztak Vlagyimir Putyinnal, Kijevbe viszont nem látogattak el. Zelenszkij hozzátette: ha az amerikaiak nem akarnak az ukrán fővárosba jönni, egy harmadik országban is tarthatnak találkozót. Az elnök ugyanakkor igyekezett tompítani az ügy jelentőségét. Kijelentette, hogy telefonon folyamatos kapcsolatban állnak az amerikai megbízottakkal.

Zelenszkij szerint a háború leggyorsabb lezárásának módja a jelenlegi frontvonal mentén megkötött tűzszünet lenne,

Moszkva azonban egyelőre nem hajlandó erre. "Egyszerű formátumot akarunk, mert ami bonyolult, azt nehéz megvalósítani. Először hosszú távú tűzszünetet kell elérni, amely a háború aktív harci szakaszának végét jelenthetné" - fogalmazott az ukrán elnök. Hozzátette, hogy egy tartós tűzszünet után diplomáciai úton is rendezni lehetne a konfliktust.

A Kreml azonban továbbra is ragaszkodik ahhoz az ultimátumhoz, amely szerint Ukrajnának ki kell vonulnia a keleti Donbasz régióból. Zelenszkij március 31-én arról számolt be, hogy Oroszország két hónapot adott Ukrajnának a csapatkivonásra. Ellenkező esetben Moszkva új követelésekkel állna elő, egyúttal jelezve Washingtonnak, hogy katonai erővel is képes elfoglalni a területet. "Ha a válasz az, hogy az egyetlen feltétel a kivonulás, akkor úgy tűnik, nélkülünk állapodtak meg" - mondta Zelenszkij az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalásokról.

Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Donald Trump kimondta a legrosszabbat: amint lejár a határidő, rengeteg bomba fog hullani

Kiszivárgott: titkos találkozót tartottak, miközben zúgnak a harci dobok Donald Trump hátsó udvarában

Kijev elutasította a kivonulást. Zelenszkij kifejtette, hogy a Donbászból való visszavonulás súlyos stratégiai veszteséget jelentene. Az erődítmények és védelmi vonalak feladásával ugyanis az ukrán hadsereg jelentősen meggyengülne. "Egy beépített, városias terület még mindig erősebb, mint bármilyen védelmi vonal a nyílt terepen" - érvelt az elnök. Utalt arra is, hogy a térségben kétszázezer ember él, egy esetleges visszavonulás pedig aláásná a csapatok morálját. "Ma ezt a lépést felelőtlennek tartom" - szögezte le.

Az ukrán vezető azt is megkérdőjelezte, hogy milyen biztonsági garanciákat kaphatna Ukrajna. Szerinte kérdéses, mennyire lennének hatékonyak ezek az ígéretek a szövetséges csapatok tényleges frontvonali jelenléte nélkül.

Ha szövetségeseink nincsenek jelen az érintkezési vonalnál, mi akadályozza meg Oroszországot abban, hogy egy idő után új offenzívát indítson?

- tette fel a kérdést. Zelenszkij megjegyezte: a Fehér Ház szerint Donald Trump garantálhatja a biztonságot, de az amerikai elnök mandátuma két és fél év múlva lejár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

