Kifakadt Zelenszkij az Egyesült Államokra: úgy érzi, Ukrajna háta mögött egyezkednek Putyinnal

"Úgy gondolom, a látogatásukra inkább nekik van szükségük, nem nekünk" - mondta Zelenszkij az ICTV ukrán csatornának adott átfogó interjújában. Az államfő tiszteletlenségnek nevezte, hogy az amerikai küldöttek többször is Moszkvába utaztak, és találkoztak Vlagyimir Putyinnal, Kijevbe viszont nem látogattak el. Zelenszkij hozzátette: ha az amerikaiak nem akarnak az ukrán fővárosba jönni, egy harmadik országban is tarthatnak találkozót. Az elnök ugyanakkor igyekezett tompítani az ügy jelentőségét. Kijelentette, hogy telefonon folyamatos kapcsolatban állnak az amerikai megbízottakkal.
Zelenszkij szerint a háború leggyorsabb lezárásának módja a jelenlegi frontvonal mentén megkötött tűzszünet lenne,
Moszkva azonban egyelőre nem hajlandó erre. "Egyszerű formátumot akarunk, mert ami bonyolult, azt nehéz megvalósítani. Először hosszú távú tűzszünetet kell elérni, amely a háború aktív harci szakaszának végét jelenthetné" - fogalmazott az ukrán elnök. Hozzátette, hogy egy tartós tűzszünet után diplomáciai úton is rendezni lehetne a konfliktust.
A Kreml azonban továbbra is ragaszkodik ahhoz az ultimátumhoz, amely szerint Ukrajnának ki kell vonulnia a keleti Donbasz régióból. Zelenszkij március 31-én arról számolt be, hogy Oroszország két hónapot adott Ukrajnának a csapatkivonásra. Ellenkező esetben Moszkva új követelésekkel állna elő, egyúttal jelezve Washingtonnak, hogy katonai erővel is képes elfoglalni a területet. "Ha a válasz az, hogy az egyetlen feltétel a kivonulás, akkor úgy tűnik, nélkülünk állapodtak meg" - mondta Zelenszkij az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalásokról.
Kijev elutasította a kivonulást. Zelenszkij kifejtette, hogy a Donbászból való visszavonulás súlyos stratégiai veszteséget jelentene. Az erődítmények és védelmi vonalak feladásával ugyanis az ukrán hadsereg jelentősen meggyengülne. "Egy beépített, városias terület még mindig erősebb, mint bármilyen védelmi vonal a nyílt terepen" - érvelt az elnök. Utalt arra is, hogy a térségben kétszázezer ember él, egy esetleges visszavonulás pedig aláásná a csapatok morálját. "Ma ezt a lépést felelőtlennek tartom" - szögezte le.
Az ukrán vezető azt is megkérdőjelezte, hogy milyen biztonsági garanciákat kaphatna Ukrajna. Szerinte kérdéses, mennyire lennének hatékonyak ezek az ígéretek a szövetséges csapatok tényleges frontvonali jelenléte nélkül.
Ha szövetségeseink nincsenek jelen az érintkezési vonalnál, mi akadályozza meg Oroszországot abban, hogy egy idő után új offenzívát indítson?
- tette fel a kérdést. Zelenszkij megjegyezte: a Fehér Ház szerint Donald Trump garantálhatja a biztonságot, de az amerikai elnök mandátuma két és fél év múlva lejár.
Több száz milliárdot úgy veszített el Magyarország, hogy azt Magyar Péter kormánya sem szerezheti vissza
Két tétel is van, ahol a leváltott Orbán-kormány súlyos veszteséget okozott a költségvetésnek.
Leköszön Tim Cook az Apple éléről, már meg is van az utód
Véget ér egy korszak.
A Bayer és a WHB konzorciuma építheti a 110 milliárdos Pázmány-campust, de a minisztérium komoly büntetést kapott
Kizárták az olcsóbb ajánlatot adott Kész Zrt.-t, amely megtámadta a döntést.
Kiszivárgott: titkos találkozót tartottak, miközben zúgnak a harci dobok Donald Trump hátsó udvarában
Újabb katonai beavatkozásra készül az elnök?
Zelenszkij: április végére készen áll majd a szállításra a Barátság kőolajvezeték
Utána Magyarország is feloldja az uniós hitelkeret blokkolását.
Meghökkentő céldátumot tűzött ki Zelenszkij: visszább akar venni az amerikai függőségből a kulcsfontosságú területen
Az európaiakkal fejlesztenének alternatívát.
A kormányváltással megvalósulhat Magyarország elektromosautó-álma - ezt várja a régió legnagyobb fejlesztője
Ha mind Brüsszellel, mind Kínával jó a kapcsolat, az remek hír a befektetők számára.
Csád több száz katonát küld a káoszba süllyedt szigetország segítségére – Indul az ENSZ missziója
A bűnbandák ellen lépnek fel.
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé szem előtt lévő, ugyanakkor hatalmas pénzügyi előrelépést mutató fejlemény is: a
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Zsiday Viktor: A ciklus elején elkövetett hiba sokéves következményekkel járhat
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon komoly gazdasági igények, elvárások is vannak a leendő miniszterelnökkel szemben: a Tisza P
Az orosz olaj és gáz, vagy az uniós pénzek fontosabbak Magyarországnak?
A választási kampány egyik központi kérdése volt az olcsó orosz energia. Nagy kérdés, hogy valójában mennyire olcsó, és vajon többet ér-e, mint a beragadt uniós... The post Az orosz olaj é
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Választás után: mi lesz a magyar alapkamattal?
A választás utáni forinterősödés első ránézésre megnyithatná a teret a kamatcsökkentés előtt, a jegybank mozgásterét azonban továbbra is erősen szűkítik az energiaárak és a külső ko
Veszélyesen sokat költünk az államadósság finanszírozására
A járványt követő években megint nőni kezdett a GDP-arányos államadósság Magyarországon, ami önmagában még nem lenne probléma, de a magyar állam már a GDP közel... The post Veszélyesen s
Meddig száguldhat a forint, és lehet-e túl erős?
Ellentétes erők küzdelme fog zajlani, ha valóban az euró lesz az irány.
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?
Mi kell a növekedéshez és a magyar euróhoz?
Tardos Gergely: rögös lesz az út a magyar euróig
Számos jótékony hatása lehet a bevezetésnek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!