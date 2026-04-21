Már azt hihette, túl van a nehezén, de ismét össztűz alatt az európai vezető – Van még visszaút?

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint a külügyminisztérium nem tájékoztatta őt arról, hogy Peter Mandelson, Nagy-Britannia tavaly visszahívott volt washingtoni nagykövete megbukott a kinevezése előtti biztonsági átvilágításon.

Mandelsont számos figyelmeztetés ellenére Starmer 2024-ben nevezte ki Nagy-Britannia washingtoni nagykövetévé.

A kormányzó brit Munkáspárt veterán politikusát és egykori legbefolyásosabb főideológusát azonban nem egészen egy év után vissza kellett hívni a brit diplomáciai külszolgálat legnagyobb presztizsű posztjáról, miután kiderült, hogy szoros baráti és üzleti kapcsolatokat ápolt a súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt, 2019-ben börtönében elhunyt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel.

Mandelsont februárban őrizetbe is vették azzal a gyanúval, hogy a korábbi években bizalmas brit kormányzati adatokat szolgáltatott ki Epsteinnek.

Az ügy az utóbbi évek legnagyobb brit belpolitikai botrányává fajult, és Keir Starmert még a Munkáspárt képviselői közül is sokan távozásra szólították fel.

A botrány azonban a napokban még hevesebbé vált, miután kiderült, hogy Mandelson nagyköveti kinevezését a magas szintű kormányzati posztok jelöltjeinek biztonsági átvilágítását végző hatóság (UK Security Vetting, UKSV)

nem javasolta, éppen Mandelson és Epstein mélyreható kapcsolatrendszere miatt.

Ennek hatására ismét felerősödtek a kormányfő lemondását követelő hangok munkáspárti és ellenzéki képviselők részéről egyaránt.

Keir Starmer azonban a londoni alsóházban tartott hétfő esti soron kívüli tájékoztatóján kijelentette: a londoni külügyminisztérium illetékesei sem vele, sem Yvette Cooper külügyminiszterrel nem közölték a UKSV elutasító véleményét. A BBC szerint Starmer az információ tudatos visszatartásával vádolta a külügyi tisztviselőket.

A brit kormányfő szerint "szándékos döntés" következménye volt, hogy nem juttatták el hozzá az átvilágító hatóság állásfoglalását,

és "megbocsáthatatlan", hogy a külügyminisztert sem tájékoztatták erről.

Sir Olly Robbins, a diplomáciai szolgálatért felelős külügyminisztériumi államtitkár – a londoni külügyi tárca legmagasabb rangú közigazgatási tisztségviselője – a múlt héten távozott posztjáról, miután a Guardian cikke nyomán kiderült, hogy a tárca az átvilágító hatóság elutasító véleményezése ellenére javasolta Mandelson nagyköveti kinevezését.

Starmer hétfő esti parlamenti tájékoztatása után Kemi Bandenoch, az ellenzék konzervatív párti vezetője a parlament félrevezetésével vádolta és lemondásra szólította fel a munkáspárti miniszterelnököt, mondván, itt az ideje, hogy felelősséget vállaljon, ahelyett, hogy

a stábjával és a tisztviselőivel viteti el a balhét.

Sir Ed Davey, a harmadik legnagyobb parlamenti erő, a Liberális Demokraták vezetője is Starmer távozását követelte a hétfői vitában.

A kormányfő ugyanakkor visszautasította, hogy félrevezette volna a parlamentet, megismételve, hogy ő sem tudott a Mandelson kinevezését nem javasló hatósági véleményezésről.

Azonban Starmer egyes párttársai is aggályaiknak adtak hangot. A külügyi bizottság elnöke, Emily Thornberry felvetette, hogy a kormányfő egyes bizalmasai számára Mandelson nagyköveti kinevezése "mindent felülíró prioritás volt-e, és hogy a nemzetbiztonsági megfontolások nagyon is másodrendűvé váltak-e".

A parlament tudatos félrevezetése a brit politikai szokásjog alapján a képviselők, köztük a kormánytagok által elkövethető legsúlyosabb magatartási kihágások közé tartozik, és általános elvárás, hogy távozzanak tisztségükből mindazok, akikről bebizonyosodik, hogy ezt elkövették.

