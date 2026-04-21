Máris találat érte a Barátság-vezetéket – Pedig már holnap megindulhatna az olajáramlás

Ukrán drónok csaptak le egy kőolajszivattyú- és diszpécserállomásra az oroszországi Szamarai területen, amely a Barátság kőolajvezeték ellátási láncának része - írja a Reuters. A csapás különösen kényes időszakban történt, mivel Magyarország és Szlovákia továbbra is a januárban leállt orosz kőolajtranzit helyreállítására vár. A Bloomberg forrása szerint a Barátság vezeték akár már holnap újra üzemképessé válhatna. Fontos hangsúlyozni, hogy a találat nem a Magyarország felé tartó déli ágat érinti direkt módon.

Ukrán drónok csaptak le az éjszaka folyamán egy kőolajszivattyú- és diszpécserállomásra az oroszországi Szamarai területen – közölte kedden az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik tisztviselője.

A támadás a Proszvet településen található létesítményt érte, amely a Barátság kőolajvezeték ellátási láncának része.

A tisztviselő beszámolója szerint a csapás tüzet okozott az állomáson. Az előzetes adatok alapján öt, egyenként 20 ezer köbméter befogadóképességű nyersolajtartály sérült meg. A Reuters hírügynökség független forrásból egyelőre nem tudta megerősíteni az információt.

A dróncsapás egy olyan időszakban történt, amikor Magyarország és Szlovákia továbbra is az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken érkező orosz kőolajtranzit helyreállítására vár. A szállítások még januárban álltak le, miután egy orosz csapás súlyosan megrongálta a csővezetéket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy hétfőn sugárzott interjúban elmondta, hogy a helyreállítási munkálatok befejezését követően a vezeték április végére lesz újra üzemképes. A Bloomberg névtelenséget kérő, az ügyet jól ismerő forrásai szerint azonban a műszaki próbákat már kedden megkezdik,

szerdán pedig újraindulhat az olajszállítás.

A Szamarai terület kormányzója megerősítette, hogy Ukrajna támadást kísérelt meg egy ipari létesítmény ellen. Emellett több helyszínen is drónbecsapódásokról számolt be, a pontos célpontokat azonban nem nevezte meg.

Nem direkt a kapcsolat a magyar ellátással

Fontos hangsúlyozni, hogy a találat a Barátság rendszerének ahhoz a szakaszához kapcsolódik, amelyen Kazahsztánból Németország felé megy olaj,

nem pedig a Magyarország felé tartó déli ág közvetlen szűk keresztmetszetéhez.

Az eset ezért rövid távon inkább újabb bizonytalansági tényező, mintsem a magyar olajellátás azonnali sorsát meghatározó fordulat. Ha az ukrajnai javítás valóban elkészül, akkor ez az oroszországi sérülés leginkább azt befolyásolhatja, hogy az újraindulás mennyire lesz zökkenőmentes és mekkora volumenben tud indulni.

A Barátság-olajvezeték hálózata (zölddel), illetve a mostani találat pontos helye (piros kör). Forrás: DoE

