Masszív rendőrségi razzia történt: 1000 rendőr mozdult meg egyszerre - Hatalmas bűnözői hálózat kerül rácsok mögé Németországban
A német rendőrség nagyszabású razziát tartott egy embercsempész-hálózat ellen. A bűnszervezet szíriai menekültek eredeti tartózkodási engedélyeivel juttatott be illegálisan embereket Németországba - írta meg a Times of Israel.

A hatóságok mintegy ezer rendőrt mozgósítottak az akcióhoz.

A művelet során több mint ötven lakó- és üzlethelyiséget kutattak át a kelet-németországi Lipcsében és annak környékén.

A nyomozók szerint a bűnszervezet módszere a következő volt: a Németországban már jogszerűen tartózkodó szíriai menekültek eredeti okmányait elküldték Szíriába. A papírokat olyan személyeknek adták át, akik külsőleg hasonlítottak azok valódi tulajdonosaira, így lehetővé téve számukra az illegális beutazást.

A razzia során célkeresztbe került gyanúsítottak többsége a feltételezések szerint önként adta át saját iratait a csaláshoz. Egy kisebb csoportjukat ugyanakkor az illegális határátlépés közvetlen elősegítésével gyanúsítják.

Fokozódik a helyzet Irán partjainál: Amerika nagyon felpörgött, 28 hajóra csapott le a haditengerészet

Értesülés: Amerikába utazik Orbán Viktor, meglepő ok állhat az út hátterében

A második világháború óta nem volt ilyen: masszív fegyverkezésbe kezd Amerika - Trump parancsa kiemelt figyelmet kap

A Times of Israel nem közölte, pontosan hány embert vettek őrizetbe.

Magyar Péter bejelentette a Tisza-kormány első minisztereit

Brutális vádak láttak napvilágot: zsoldosként használt bevándorlók verhették meg a társaikat a határon

Állítólag komoly kudarcot vallott Irán mesterterve: a legfőbb vezér nagyon dühös, senki nem fizet Teheránnak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Von der Leyen bizottsága rábólintott egy olyan tervre, amivel több milliárd eurónyi uniós pénzt hívhat le Magyar Péter
Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility