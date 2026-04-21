Masszív rendőrségi razzia történt: 1000 rendőr mozdult meg egyszerre - Hatalmas bűnözői hálózat kerül rácsok mögé Németországban

A hatóságok mintegy ezer rendőrt mozgósítottak az akcióhoz.

A művelet során több mint ötven lakó- és üzlethelyiséget kutattak át a kelet-németországi Lipcsében és annak környékén.

A nyomozók szerint a bűnszervezet módszere a következő volt: a Németországban már jogszerűen tartózkodó szíriai menekültek eredeti okmányait elküldték Szíriába. A papírokat olyan személyeknek adták át, akik külsőleg hasonlítottak azok valódi tulajdonosaira, így lehetővé téve számukra az illegális beutazást.

A razzia során célkeresztbe került gyanúsítottak többsége a feltételezések szerint önként adta át saját iratait a csaláshoz. Egy kisebb csoportjukat ugyanakkor az illegális határátlépés közvetlen elősegítésével gyanúsítják.

A Times of Israel nem közölte, pontosan hány embert vettek őrizetbe.

