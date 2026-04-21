Megérkezett a videó: egy teljesen új fegyverrel kezdték el levadászni az orosz drónokat
Ukrajna új szintre emelte a légvédelmét. Egy pilóta nélküli vízfelszíni járműről indított elfogó drónnal semmisítettek meg egy beérkező Sahed típusú támadó drónt. Ez az első dokumentált eset arra, hogy tengeri drónt használtak légvédelmi platformként - írta az Army Recognition.

A közzétett felvételen jól látható, hogy az elfogó drón függőlegesen emelkedik fel a jármű nyitott rekeszéből. Mivel sem katapultot, sem indítóberendezést nem használtak, a technológia egyértelműen egy multikopteres megoldásra utal. Az eszköz a felszállást követően közvetlenül a célpont felé vette az irányt, majd repülés közben megsemmisítette azt. Ez a módszer jelentősen eltér a hagyományos, konténeres rakétarendszerektől, mivel valós idejű, távvezérelt drónokra épül.

A fejlesztés lényege, hogy a légvédelmi lefedettséget a tengeri területekre is kiterjeszti. Ezeken a helyeken ugyanis a hagyományos földi rendszerek nem telepíthetők. A pilóta nélküli felszíni járművek mobil indítóplatformként működnek.

Nehéz őket felderíteni és megsemmisíteni, így rugalmas, új elfogási pontokat hoznak létre Oroszország folyamatos dróntámadásaival szemben.

Készülnek a legrosszabbra: kiderült, mi lehet a nagyhatalom elsődleges célpontja egy katonai invázió esetén

Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Már azt hihette, túl van a nehezén, de ismét össztűz alatt az európai vezető – Van még visszaút?

Az eset jól illeszkedik abba a szélesebb tendenciába, amelyben az elosztott, hálózatba szervezett védelmi rendszerek veszik át a központosított megoldások szerepét. A tengeri és légi pilóta nélküli rendszerek integrációja a városi légvédelem kiterjesztéseként is értelmezhető. Mindez kiválóan tükrözi az autonóm rendszerek egyre növekvő és meghatározóbb szerepét a modern hadviselésben.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Több száz milliárdot úgy veszített el Magyarország, hogy azt Magyar Péter kormánya sem szerezheti vissza
Drámai fordulat Magyarország szomszédjában: megszavazták a kilépést, teljes összeomlás fenyeget?
