Megérkezett a videó: egy teljesen új fegyverrel kezdték el levadászni az orosz drónokat

A közzétett felvételen jól látható, hogy az elfogó drón függőlegesen emelkedik fel a jármű nyitott rekeszéből. Mivel sem katapultot, sem indítóberendezést nem használtak, a technológia egyértelműen egy multikopteres megoldásra utal. Az eszköz a felszállást követően közvetlenül a célpont felé vette az irányt, majd repülés közben megsemmisítette azt. Ez a módszer jelentősen eltér a hagyományos, konténeres rakétarendszerektől, mivel valós idejű, távvezérelt drónokra épül.

️ For the first time in the world, a Unmanned Systems Forces interceptor drone launched from an unmanned surface platform has shot down a Shahed UAV.Operators of the naval unmanned systems division within the 412th Nemesis Brigade are carrying out combat missions in the… pic.twitter.com/pK3Cp2yfDX https://t.co/pK3Cp2yfDX — Unmanned Systems Forces (@usf_army) April 19, 2026

A fejlesztés lényege, hogy a légvédelmi lefedettséget a tengeri területekre is kiterjeszti. Ezeken a helyeken ugyanis a hagyományos földi rendszerek nem telepíthetők. A pilóta nélküli felszíni járművek mobil indítóplatformként működnek.

Nehéz őket felderíteni és megsemmisíteni, így rugalmas, új elfogási pontokat hoznak létre Oroszország folyamatos dróntámadásaival szemben.

Az eset jól illeszkedik abba a szélesebb tendenciába, amelyben az elosztott, hálózatba szervezett védelmi rendszerek veszik át a központosított megoldások szerepét. A tengeri és légi pilóta nélküli rendszerek integrációja a városi légvédelem kiterjesztéseként is értelmezhető. Mindez kiválóan tükrözi az autonóm rendszerek egyre növekvő és meghatározóbb szerepét a modern hadviselésben.

