Megérkeztek a részletek a döbbenetes fegyverről: mozgó katonai bázisként uralhatja a vizeket az új szuperhajó

A TAIS (a Turkish Aerospace Industries és a SEDEF közös fejlesztése) által bemutatott hajó vízkiszorítása megközelíti a 27 000 tonnát. A jármű legnagyobb sebessége mintegy 20 csomó, hatótávolsága 9000 tengeri mérföld, autonómiája pedig 50 nap. A konstrukció a TCG Anadolu programból szerzett tapasztalatokra épül. Ez a korábbi hajó 2023 áprilisában állt szolgálatba. A jármű a SEDEF hajógyárban készült a spanyol Navantia mérnöki közreműködésével, egy 2015-ös szerződés alapján.

A tervezet műszaki paraméterei önmagukért beszélnek. Az 5440 négyzetméteres repülőfedélzet hat leszállóhellyel és síugrósánccal is rendelkezik. A 900 négyzetméteres hangár helikopterek és drónok egyidejű üzemeltetését teszi lehetővé. A hajó emellett egy 1165 négyzetméteres elárasztható dokkteret is kapott, amelyen keresztül kétéltű partraszálló járművek indíthatók. A kiállításon bemutatott elrendezés szerint külön nehéz- és könnyűjármű-fedélzetek szolgálják a gépesített deszantcsapatok szállítását.

Ez az összetett kialakítás messze túlmutat az egyszerű csapatszállító szerepkörön, és valódi, látóhatáron túli partraszálló képességet biztosít. A fedélzeti vezetési és irányítási rendszereknek köszönhetően a hajó műveleti parancsnoki platformként is funkcionálhat. Ennek révén hatékonyan képes koordinálni a légi, szárazföldi és tengeri hadműveleteket.

A koncepció szorosan illeszkedik ahhoz a nemzetközi trendhez, amely a többcélú, tengeri bázisként is használható, nagy méretű felszíni egységek felé mozdul el.

Az LHD-230 révén Törökország olyan exportképes terméket kínálhat az érdeklődő államoknak, amely egyetlen integrált platformon biztosít gyorsreagálású expedíciós képességet.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons. A címlapkép illusztráció, a TCG Anadolu látható rajta.