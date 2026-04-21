Megindult a keleti nagyhatalom rakétás rombolója: egyetlen céllal vonultak fel a hadihajók
A kínai hadsereg Keleti Hadszíntéri Parancsnoksága a hétvégén újabb erődemonstrációt tartott. Szombaton közös harckészültségi járőrözést hajtottak végre a Kelet-kínai-tengeren, vasárnap pedig egy hadihajó köteléket küldtek át a Jokoate-szoroson a Csendes-óceán nyugati térségébe - jelentette a Global Times.

A kínai Keleti Hadszíntéri Parancsnokság vasárnap jelentette be, hogy a 133-as jelzésű hajókötelék átkelt a Jokoate-szoroson, és megkezdte kiképzési tevékenységét a Csendes-óceán nyugati részén. A flotta élén a Paotou nevű, továbbfejlesztett 052D osztályú irányított rakétás romboló haladt. Hszü Cseng-hua ezredes, a parancsnokság szóvivője közleményében hangsúlyozta, hogy éves tervnek megfelelően szervezett rutinműveletről van szó. Hozzátette:

az akció a nyílt tengeri hadműveleti képességek tesztelését szolgálja, megfelel a nemzetközi jognak, és nem irányul egyetlen konkrét ország vagy szereplő ellen sem.

Az akció közvetlen előzménye, hogy pénteken a japán Önvédelmi Erők Ikazucsi nevű rombolója hajnali 4 óra 2 perctől délután 5 óra 50 percig áthaladt a Tajvani-szoroson. Csang Csün-sö kínai katonai szakértő a Global Timesnak nyilatkozva megállapította: Japán szándékosan választotta a kora hajnali órákat a figyelem elkerülése érdekében, ami egyúttal szondázó szándékra is utal. A kínai parancsnokság pontos időpontokat rögzítésével jelezte, hogy a japán hadihajó mozgását végig szorosan nyomon követték. A szakértő kiemelte Peking álláspontját, vagyis a Tajvani-szorost nem nyílt tengernek, és nem nemzetközi víznek tartják.

Csang arra is felhívta a figyelmet, hogy a japán hadihajó áthaladásának időzítése nem lehetett véletlen. Ugyanis 1895. április 17-én kényszerítették rá a Csing-dinasztiát az egyenlőtlen simonoszeki békeszerződés aláírására. Japán immár negyedszer haladt át a Tajvani-szoroson a 2024 szeptembere, 2025 februárja és 2025 júniusa utáni időszakban. Elmondta, hogy a szigetország a szövetségesekkel közös hajózásról fokozatosan áttért az önálló fellépésre, ami a tipikus, fokozatos nyomásgyakorlás és határtesztelés mintáját mutatja. A szakértő szerint a Keleti Hadszíntéri Parancsnokság szombati közös harckészültségi járőrözése, majd a vasárnapi óceáni művelete egyértelmű választ hordoz.

