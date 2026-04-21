Megindult a szigorúan őrzött konvoj: évtizedek óta várt lépést tett az Egyesült Államok a nukleáris fegyvereivel

Az Egyesült Államok Stratégiai Parancsnokságának április 16-i közleménye szerint a PTR-konvoj helikopteres és földi biztonsági kísérettel hajtott végre karbantartási feladatot egy montanai, Ulm melletti indítólétesítménynél. A bevetés során a jármű sikeresen teljesítette az éles üzemeltetési követelményeket. Ez a légierő Globális Csapásmérő Parancsnoksága (Air Force Global Strike Command) számára fontos modernizációs mérföldkőnek számít.

A PTR a több évtizede szolgálatban álló Payload Transporter III-at váltja. Ennek üzemeltetését egyre inkább megnehezítették az elavult alkatrészek és a növekvő karbantartási terhek.

Az új, nukleáris minősítésű szállítóplatform az interkontinentális rakéták kulcsfontosságú részeinek biztonságos szállítására, telepítésére és cseréjére szolgál.

Ide tartoznak többek között az irányítórendszerek, a hajtóművek és a visszatérő egységek. Ezek a műveletek elengedhetetlenek a hadrendben álló nukleáris rakéták bevethető állapotának fenntartásához.

A korábbi rendszerrel ellentétben a PTR nem csupán egy felújított változat, hanem teljesen új fejlesztés, amelyet az aktuális biztonsági kihívásokhoz terveztek. A jármű fejlett kibervédelmi megoldásokat, golyóálló ablakokkal felszerelt páncélozott vezetőfülkét, valamint behatolás- és szabotázsjelző riasztórendszert kapott. Ezek a fejlesztések a stratégiai fegyverlogisztikát érintő egyre komolyabb fizikai és kiberbiztonsági fenyegetésekre adnak megfelelő választ.

