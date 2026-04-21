Meglépte az Egyesült Államok: lecsaptak a titkos fegyverhálózatra, miközben vészesen ketyeg az óra

Irán elkezdte ballisztikus rakétakészleteinek újjáépítését, az Egyesült Államok egyelőre a gyártásban segítő külföldi cégek szankcionálásával válaszolt - írta meg a Reuters.

Az amerikai pénzügyminisztérium keddi közleménye szerint a büntetőintézkedések tizennégy személyt és vállalatot, valamint több repülőgépet is érintenek.

A szankcionált szereplők Iránban, Törökországban és az Egyesült Arab Emírségekben működnek.

Fő tevékenységük, hogy Teherán megbízásából fegyverek és alkatrészek beszerzésében, illetve szállításában vesznek részt.

A minisztérium hangsúlyozta: miközben az Egyesült Államok folyamatosan számolja fel Irán ballisztikusrakéta-készleteit, a teheráni rezsim a gyártókapacitások helyreállítására törekszik.

Az Egyesült Államok és Irán közt érvényben lévő kéthetes tűzszünet ma jár le.

