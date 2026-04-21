  • Megjelenítés
Most kiderült, mi a legnagyobb probléma az amerikai gázzal: egyáltalán nem az, amire a legtöbben gondolnak
Globál

Portfolio
Az amerikai adatközpontok rohamos bővülése nem fogja veszélyeztetni az ország LNG-exportját, mivel a földgázkínálat bőséges – állítja Eric Javidi, aki egy energetikai infrastruktúrával foglalkozó befektető. Egyúttal rámutatott, hogy az igazi problémát az infrastruktúra, vagyis a csővezetékek, az engedélyek és a hálózati csatlakozások jelentik.
Eric Javidi, aki nemrégiben még a Kayne Anderson befektetéskezelő cég egyik vezetőjeként dolgozott, a Houstonban megrendezett 7. American LNG Forumon nyilatkozott a Montelnek.

Elmondása szerint az Egyesült Államokban nem a földgázkészlet jelenti a szűk keresztmetszetet.

A valódi problémát az infrastruktúra, vagyis a csővezetékek, az engedélyek és a hálózati csatlakozások kiépítésének üteme adja

- mutatott rá.

Még több Globál

Ritkán látott katasztrófa rázta meg a világ egyik legerősebb országának hadseregét: éles bevetés közben robbant fel a harckocsi

Kulcsterületen válna le az USA-ról Kijev, teljesen elgurult a gyógyszer az orosz kommunikációs gépezetnél - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Botrányos körülmények között távozik Trump embere: újabb minisztert rúgtak ki, pörög a forgóajtó Washingtonban

Javidi úgy véli, hogy az amerikai gázmezők bőven képesek egyidejűleg ellátni a Mexikói-öböl menti cseppfolyósító terminálokat és az erőművek mellé telepített adatközpontokat is.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) becslése szerint az adatközpontok 2030-ra megduplázhatják az energiafogyasztásukat, elsősorban a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Ezzel az amerikai villamosenergia-kereslet növekedésének közel felét adhatják. Az Amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) adatai szerint ezzel párhuzamosan az amerikai LNG-exportkapacitás is a duplájára nőhet a 2025-ös szinthez képest.

Ez 2029–2030-ra napi mintegy 28,7 milliárd köbláb (813 millió köbméter) kapacitást jelenthet.

Javidi hangsúlyozta, hogy a két szektort eltérő kockázati és megtérülési profil jellemzi, így a tőkepiacon nem számítanak egymás versenytársainak.

Nem gondolom, hogy az LNG-t kannibalizálnák a földgáz egyéb felhasználási módjai

– fogalmazott a szakember.

Az európai aggodalmakat az amerikai LNG-től való túlzott függőség kapcsán "megalapozottnak" nevezte, ugyanakkor úgy vélte, hogy az amerikai kínálat megbízható marad. Az építés alatt álló exportprojekteket nagyrészt európai vevőkkel kötött hosszú távú szerződésekből finanszírozzák. Ezek az egyezségek akár húszéves projektfinanszírozást is megalapozhatnak.

Ezek nem a vámokkal kapcsolatos szalagcímekre reagáló kereskedelmi ügyletek

– tette hozzá.

Kapcsolódó cikkünk

Folytatódik az amerikai energiaoffenzíva: most Románia került sorra és kapott eurómilliárdokat

Idén januárban Donald Trump amerikai elnök 10 százalékos vámmal fenyegetett meg több európai országot a grönlandi tervei elleni tiltakozásuk miatt. Erre válaszul az európai vezetők is az amerikai importra kivetendő vámokat kezdték el fontolgatni. Bár a fenyegetést Trump néhány nappal később, a davosi csúcson visszavonta, az eset jól rávilágított az LNG-kereskedelem sérülékenységére. Tavaly ugyanis az amerikai szállítmányok adták az európai LNG-import közel 60 százalékát.

Kapcsolódó cikkünk

Beismerte Ursula von der Leyen: történelmi hiba volt, ami óriási bajba sodorta Európát

Korai az öröm? Egy szakértő egyenesen katasztrofálisnak nevezte a tűzszünetet

Kiszivárgott: gigantikus olajüzletet köthet Magyarország Amerikával

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Több száz milliárdot úgy veszített el Magyarország, hogy azt Magyar Péter kormánya sem szerezheti vissza
Drámai fordulat Magyarország szomszédjában: megszavazták a kilépést, teljes összeomlás fenyeget?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility