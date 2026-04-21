Most kiderült, mi a legnagyobb probléma az amerikai gázzal: egyáltalán nem az, amire a legtöbben gondolnak

Az amerikai adatközpontok rohamos bővülése nem fogja veszélyeztetni az ország LNG-exportját, mivel a földgázkínálat bőséges – állítja Eric Javidi, aki egy energetikai infrastruktúrával foglalkozó befektető. Egyúttal rámutatott, hogy az igazi problémát az infrastruktúra, vagyis a csővezetékek, az engedélyek és a hálózati csatlakozások jelentik.

Eric Javidi, aki nemrégiben még a Kayne Anderson befektetéskezelő cég egyik vezetőjeként dolgozott, a Houstonban megrendezett 7. American LNG Forumon nyilatkozott a Montelnek.

Elmondása szerint az Egyesült Államokban nem a földgázkészlet jelenti a szűk keresztmetszetet.

A valódi problémát az infrastruktúra, vagyis a csővezetékek, az engedélyek és a hálózati csatlakozások kiépítésének üteme adja

- mutatott rá.

Javidi úgy véli, hogy az amerikai gázmezők bőven képesek egyidejűleg ellátni a Mexikói-öböl menti cseppfolyósító terminálokat és az erőművek mellé telepített adatközpontokat is.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) becslése szerint az adatközpontok 2030-ra megduplázhatják az energiafogyasztásukat, elsősorban a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Ezzel az amerikai villamosenergia-kereslet növekedésének közel felét adhatják. Az Amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) adatai szerint ezzel párhuzamosan az amerikai LNG-exportkapacitás is a duplájára nőhet a 2025-ös szinthez képest.

Ez 2029–2030-ra napi mintegy 28,7 milliárd köbláb (813 millió köbméter) kapacitást jelenthet.

Javidi hangsúlyozta, hogy a két szektort eltérő kockázati és megtérülési profil jellemzi, így a tőkepiacon nem számítanak egymás versenytársainak.

Nem gondolom, hogy az LNG-t kannibalizálnák a földgáz egyéb felhasználási módjai

– fogalmazott a szakember.

Az európai aggodalmakat az amerikai LNG-től való túlzott függőség kapcsán "megalapozottnak" nevezte, ugyanakkor úgy vélte, hogy az amerikai kínálat megbízható marad. Az építés alatt álló exportprojekteket nagyrészt európai vevőkkel kötött hosszú távú szerződésekből finanszírozzák. Ezek az egyezségek akár húszéves projektfinanszírozást is megalapozhatnak.

Ezek nem a vámokkal kapcsolatos szalagcímekre reagáló kereskedelmi ügyletek

– tette hozzá.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 20. Folytatódik az amerikai energiaoffenzíva: most Románia került sorra és kapott eurómilliárdokat

Idén januárban Donald Trump amerikai elnök 10 százalékos vámmal fenyegetett meg több európai országot a grönlandi tervei elleni tiltakozásuk miatt. Erre válaszul az európai vezetők is az amerikai importra kivetendő vámokat kezdték el fontolgatni. Bár a fenyegetést Trump néhány nappal később, a davosi csúcson visszavonta, az eset jól rávilágított az LNG-kereskedelem sérülékenységére. Tavaly ugyanis az amerikai szállítmányok adták az európai LNG-import közel 60 százalékát.

